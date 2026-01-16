circle x black
Chiara Ferragni prosciolta, l'affetto di amici e famiglia: "Per sempre al tuo fianco"

Dalla sorella Valentina all'amica Francesca Oniga, il supporto di chi è stato accanto all'influencer in questi ultimi due anni

Chiara Ferragni insieme a sua madre Marina Di Guardo - Ipa
Chiara Ferragni insieme a sua madre Marina Di Guardo - Ipa
16 gennaio 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
In queste ore gli amici più stretti e la famiglia hanno dedicato a Chiara Ferragni messaggi pubblici, condivisi sui social. Dopo che è stata prosciolta al termine del processo con rito abbreviato che la vedeva imputata a Milano per truffa aggravata e dopo il post per spiegare la situazione ai follower, l'influencer ha voluto condividere alcuni dei messaggi arrivati dai suoi cari.

Per lei le parole affettuose dalla sorella Valentina Ferragni che, condividendo un carosello di foto insieme scrive: "Per sempre al tuo fianco e anche di più". C'è poi l'amica Francesca Oniga che, pubblicando nelle storie la foto di un abbraccio, scrive: "Due anni durissimi. Ma hai seminato amore intorno a te e chi ti vuole bene davvero non ti ha mai lasciata sola".

Sua madre Marina Di Guardo ha condiviso solo una foto insieme ed è Chiara Ferragni ad aggiungere il testo. Un ringraziamento, in cui si riferisce a lei come alla "persona che non ha mai lasciato il mio fianco in questi due anni".

