Cidim, il duo Borghese Donato venerdì in concerto ad Ankara

Un viaggio emozionante nelle musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Johannes Brahms con il violino di Silvia Borghese e il pianoforte di Sofia Donato: venerdì 27 febbraio, alle 18, presso l’Ambasciata d'Italia ad Ankara il giovane duo italiano sarà protagonista di un nuovo concerto promosso dal Cidim, Comitato Italiano Nazionale Musica, nell’ambito del progetto 'Giovani talenti musicali nel mondo'. L’evento si tiene grazie alla collaborazione e al sostegno dell’Ambasciata d’Italia ad Ankara. Il duo si esibirà interpretando un programma che include musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, di Johannes Brahms e di Achille Simonetti.

"La presenza di Silvia Borghese e Sofia Donato, due giovani musiciste italiane per la prima volta in Turchia, rende ancora più speciale il concerto in Ambasciata che si svolge durante il mese del Ramadan e che sarà seguito dal tradizionale 'iftar'. Si tratta infatti di un momento di condivisione simbolica per celebrare il dialogo tra popoli e tra religioni, attraverso la musica italiana in Turchia. Il duo Borghese Donato è anche parte del programma 'Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo', sostenuto dalla Farnesina per promuovere i nostri giovani e le loro eccellenze", dichiara Sua Eccellenza il Dottor Giuseppe Manzo Ambasciatore d’Italia in Turchia. "Il duo composto da Silvia Borghese e Sofia Donato è stato selezionato dalla Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola per prendere parte al nostro progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, che grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo, conduce per mano in tutti i continenti i migliori musicisti del panorama italiano della musica classica e jazz", spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

"Le due brillanti musiciste condividono oltre alla passione per la musica un lungo percorso di studio, e nel 2025 hanno inciso anche un cd. Rappresentano a tutti gli effetti delle stelle nascenti e hanno di fronte una carriera radiosa e di sicuro successo. Sono costantemente impegnate in tour sia in Italia che all’estero e suonano in Turchia per la prima volta grazie alla disponibilità dell’Ambasciata italiana ad Ankara che ringrazio per aver sostenuto l’iniziativa della nostra associazione, offrendo al duo l’ennesimo palcoscenico di rilievo", conclude Pollice.