circle x black
Cerca nel sito
 

Cidim, torna la rassegna Il Sacro in Musica con Edoardo e Andrea Coen

Il 9 ottobre alla basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma

Cidim, torna la rassegna Il Sacro in Musica con Edoardo e Andrea Coen
07 ottobre 2025 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna Il sacro in musica, la rassegna promossa dal Cidim nell’ambito del “Festival di Musica Sacra” realizzato con il contributo della Regione Lazio.

Giovedì 9 ottobre, alle ore 19, Andrea Coen (organo) e Edoardo Coen (attore voce recitante) si esibiranno all’interno della Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma. Un recital di grande impatto che si terrà, come vuole l’iniziativa del Cidim, in una chiesa storica della Capitale ubicata a ridosso del fiume Tevere.

“Edoardo e Andrea Coen sono due artisti romani con un curriculum di tutto rispetto. Suoneranno un programma che include, oltre all’Ave Maria, anche le musiche di Girolamo Frescobaldi, Girolamo Cavazzoni, G. Salvatore e Giovanni Battista. La rassegna “Il Sacro in musica” rappresenta per la nostra associazione una scommessa vinta, perché ci ha permesso di stabilire una forte connessione tra luoghi di culto di prestigio ubicati nel cuore della Capitale, tra i quali la Basilica di Santa Maria Maggiore, e musicisti colti e completi, che hanno saputo regalare al pubblico sempre un bellissimo spettacolo. L’affluenza degli spettatori in ogni occasione ne è la conferma”, dichiara Francescantonio Pollice, Presidente del Cidim e di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali).

“Ringraziamo, infine, la Regione Lazio che ci ha permesso, grazie al suo contributo, di realizzare questo nuovo e interessante progetto che, senza dubbio, coltiveremo e faremo crescere ancora”, conclude Pollice.

La rassegna fa parte del progetto Cidim a Roma, realizzato dal Comitato Nazionale Italiano Musica, che viene sostenuto dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Il Sacro in Musica Festival di Musica Sacra Cidim a Roma
Vedi anche
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza