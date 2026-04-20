Un nuovo capitolo artistico e personale, segnato da una "presa di posizione più ironica e felice". Così Clara, una delle voci di punta del nuovo pop italiano, descrive il suo nuovo singolo "PrimaDonna" e la fase di "maturazione" che sta vivendo. Ospite del vodcast dell'Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube, l'artista si è raccontata a 360 gradi, parlando della sua musica, delle fragilità passate e della nuova consapevolezza di "donna in carriera".

"'PrimaDonna' è la maturazione di me stessa, di tanti cambiamenti nella mia vita personale e privata", spiega la cantante. Il brano, che dà il via a un nuovo storytelling che proseguirà con il prossimo album, nasce per esorcizzare con ironia una figura tipica delle relazioni moderne: la persona egoriferita. "Sono quegli appuntamenti o quelle storie in cui c'è sempre una persona che parla solo di sé - racconta Clara - e quindi ho portato un po' all'esasperazione questo concetto. L'ironia è un'arma semplice, arriva a tutti e serve ad alleggerire argomenti che possono essere pesanti, come lo star male per un uomo o per una donna da cui però non riesci ad andare via".

Se nel brano la "primadonna" è l'altro, Clara ammette le proprie fragilità: "Nell’amore ho bisogno di tante, tante attenzioni. Nella vita privata sono molto fragile e questo è il mio essere prima donna". Un'onestà che si riflette anche nel suo rapporto con l'immagine pubblica: "Penso di essere molto vera e mi è dispiaciuto che in passato questo non sia arrivato. Sono molto felice della donna che sto diventando adesso".

E sul suo percorso artistico dice: "In passato vedevo una Clara molto fragile. Non ero felice perché non avevo trovato forse la mia identità del tutto", ammette. Una fragilità che ha radici in esperienze difficili: "Da piccola ho vissuto tante relazioni toste, con persone che avevano a che fare con droga e violenza. Quindi la forza ora ce l'ho e riesco a riconoscere quando è il momento di dire 'ciao' e andarsene". Un messaggio che, dice, vuole trasmettere ai più giovani. "Ho conosciuto tanti amori tossici, con persone fragili quanto me. Se non ami te stesso fino al punto di distruggerti, allora non puoi amare l'altro".

La svolta è arrivata anche grazie a un percorso di terapia. "Mi ha svoltato tutto, nell'approccio alla vita, nel modo in cui parlo con le persone, come analizzo le situazioni", rivela. "Prima non ero gestibile, ero tanto rabbiosa, ansiosa, insicura. Ora so il mio valore. Mi sento una donna in carriera. Ed è una cosa che ti dà tantissimo, perché ti levi tanti di quei rompipalle". Questo nuovo capitolo, anticipa, porterà a un nuovo album: "Voglio raccontare tanto della provincia, tanto di me in chiave ironica e da ragazza di ventisei anni che è cresciuta. So che può aiutare tantissimi ragazzi e ragazze".

Ma prima, ci sarà una canzone estiva: "Ho fatto uno spoilerino nel videoclip di 'Primadonna'". E infatti, alla fine del video compare a sorpresa Sangiovanni. "Per me è una super hit, è divertente e c'è tutto un fil rouge con 'PrimaDonna'", commenta l'artista. Dopo il successo di 'Scelte stupide' dello scorso anno con Fedez, Clara sembra pronta a vivere la prossima estate da protagonista. A proposito del gossip che l'ha coinvolta con il rapper, chiarisce: "A me ha dato fastidio la foto fake, però è stata una bella estate. Il gossip fa parte del gioco, finché non insultano e coinvolgono la mia famiglia". E nel suo futuro non esclude un ritorno alla recitazione, dopo il successo nella serie 'Mare Fuori'. "Mi piacerebbe tantissimo. Ho avuto delle proposte ma non era il momento adatto. Ora ci tornerei", conclude. di Loredana Errico