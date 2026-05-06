Da Ditonellapiaga a Dardust, il Music Fest di Bologna svela gli artisti sul palco a giugno

Si inserisce all’interno del WMF - We Make Future, il più grande evento sull’innovazione digitale, l’intelligenza artificiale e la tecnologia, portando sullo stesso palco sperimentazione artistica, tra tecnologia e innovazione, e performance live

Una tre giorni di concerti live nella città di Bologna: il Wmf Music Fest svela gli artisti che animeranno il capoluogo emiliano-romagnolo dal 24 al 26 giugno presso BolognaFiere, trasformandolo in una delle tappe dei tour estivi più attesi. Sul Mainstage si alterneranno artisti del calibro di Ditonellapiaga, Dardust, N.A.I.P., I Patagarri, Valerio Lundini & I Vazzanikki, in un programma che attraversa linguaggi e sonorità differenti: dai live elettronici alla ricerca sonora, dalle performance cantautorali fino alle contaminazioni tra musica e intrattenimento. Il Music Fest si inserisce all’interno del WMF - We Make Future, il più grande evento sull’innovazione digitale, l’intelligenza artificiale e la tecnologia, portando sullo stesso palco sperimentazione artistica, tra tecnologia e innovazione, e performance live.

“Con questa quinta edizione del Music Fest continuiamo a valorizzare il dialogo tra musica, innovazione e creatività, costruendo uno spazio in cui linguaggi e sperimentazioni possano incontrarsi e svilupparsi,” afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF. “Il WMF ha sempre affiancato intrattenimento, formazione e business, creando connessioni tra mondi diversi e favorendo la nascita di nuove contaminazioni tra artisti, pubblico e industria culturale” e conclude “Anche quest’anno la lineup include artisti internazionali che hanno scelto il Music Fest come tappa del loro tour: un segnale della rilevanza crescente del progetto nel panorama musicale.”

Organizzato da WMF - We Make Future, sotto la direzione artistica di Cosmano Lombardo, il WMF Music Fest propone un palinsesto che unisce innovazione, intrattenimento e visione culturale. Inserito tra le iniziative dell’Entertainment & Cultural Industry - uno dei 14 settori su cui si sviluppa il palinsesto del WMF - il Festival sostiene e valorizza la crescita del panorama artistico attraverso concerti, contest e momenti di spettacolo integrati nel programma della manifestazione. Negli anni ha ospitato artisti come Manuel Agnelli, Elio, Irama, BigMama, Gaia, Dargen D’Amico, Fatoumata Diawara, Colapesce DiMartino, Sarafine, Samuel Romano e La Rappresentante di Lista.

Tra i nomi di rilievo dell’industria musicale, il 25 giugno, WMF porta in Europa e in Italia Mathew Knowles, imprenditore, investitore e advisor di prestigio internazionale, noto anche per aver contribuito allo sviluppo di alcune delle icone più riconoscibili e amate della cultura contemporanea, tra cui Beyoncé, Solange e le Destiny’s Child. Knowles rappresenta un esempio concreto di come visione globale e strategica, innovazione e intrattenimento possano convergere per generare valore culturale ed economico. La sua partecipazione arricchisce il WMF Music Fest, contribuendo a rafforzarne il dialogo tra industria creativa e imprenditorialità e offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sulle dinamiche globali del successo artistico e del branding.

Media Partner dell’iniziativa è Billboard Italia, Radio Partner RDS. Tra i brand e le realtà presenti anche: I Visionatici, Volumio e CORRD, FIMI, Rockin 1000, HAT Music e Immediate Accelerator. A dare il via ai lavori alle ore 9,30 del 24 giugno, come parte dell’Opening Ceremony della manifestazione, sarà il live concert de I Patagarri, che inaugureranno la giornata. Con il suo stile diretto e coinvolgente, la band unisce sonorità graffianti e una forte attitudine live, dando forma a un linguaggio musicale che mescola influenze diverse e una spiccata intensità espressiva. Il secondo artista della prima giornata verrà annunciato prossimamente.

Il 25 giugno alle 9,45 ad aprire la seconda giornata sarà N.A.I.P., acronimo di “nessun artista in particolare”, progetto musicale di Michelangelo Mercuri. Tra le voci più originali della scena italiana, N.A.I.P. costruisce un universo sonoro che fonde elettronica, synth, loop station, chitarra e voce, dando vita a uno stile sperimentale e fortemente identitario, sospeso tra cantautorato ed elettronica contemporanea. Nel pomeriggio, il Mainstage accoglierà invece Valerio Lundini & I VazzaNikki, pronti a portare sul palco il loro inconfondibile mix di ironia surreale, musica e spettacolo. Con uno stile fuori dagli schemi, Valerio Lundini si distingue per una comicità imprevedibile e dissacrante, capace di fondere improvvisazione, nonsense e momenti musicali in un linguaggio originale e immediatamente riconoscibile. Insieme a I VazzaNikki, lo show si trasforma in un’esperienza ibrida tra concerto e performance: un racconto sonoro in cui groove, testi ironici e atmosfere leggere si intrecciano, giocando continuamente con le aspettative del pubblico e ribaltandole con intelligenza e ritmo.

Il 26 giugno alle 10 sarà Dardust ad aprire la giornata: pianista e compositore di respiro internazionale, nonché autore della colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, porterà a Bologna una delle tappe più attese del suo percorso artistico. Dopo il successo delle passate edizioni, l’artista torna al WMF con un nuovo live concert del tour europeo “Urban Impressionism”, già applaudito a Londra, Parigi e Dublino. Per questa nuova produzione, Dardust darà vita ad un set dalle linee sceniche e architettoniche innovative, con cui sfiderà ancora una volta le convenzioni della musica neoclassica e contemporanea, abbattendo i confini tra le arti e trasformando il live in un’esperienza immersiva.

Sulla scia del successo di “Che fastidio!”, brano al vertice della classifica EarOne Airplay e tra i più trasmessi e ascoltati in radio e TV, Ditonellapiaga salirà sul Mainstage il 26 giugno, dalle ore 18:30, con l’unica data bolognese del suo tour estivo. L’artista porterà sul palco un concerto live energico e riconoscibile, in cui sonorità elettroniche e pop si fondono con una forte identità artistica. La partecipazione al WMF si inserisce nel nuovo percorso creativo di Ditonellapiaga, dopo l’uscita del nuovo album “Miss Italia”, per BMG/Dischi Belli, oltre a una serie di appuntamenti nei principali festival italiani durante l’estate.

Sempre sul Mainstage, accanto ai grandi ospiti, sarà premiata la band vincitrice del Contest Band Emergenti, che in questa edizione ha registrato oltre 200 candidature e vede attiva la partnership con RDS, RDS Next e I Visionatici. Un’iniziativa che ogni anno, grazie al voto del pubblico e della giuria selezionata, scopre e valorizza i giovani talenti del panorama musicale. Le altre 20 band selezionate si esibiranno sullo stage dedicato alle nuove proposte musicali, nell'area fieristica, davanti al pubblico internazionale del WMF. Ma non solo: performer robot come Teotronico superano i confini tradizionali della creatività, fondendola con robotica e sperimentazione tecnologica.

Al WMF non ci sarà però solo musica: come ogni anno, l’evento ospiterà anche giocolieri, trampolieri e pittori (digitali e tradizionali), che animeranno gli spazi della fiera con performance artistiche e momenti di intrattenimento unici. Formazione e confronto sullo stage Future of Music & Art, in collaborazione con Billboard Italia, uno spazio dove esplorare lo stato dell’arte e le direzioni future dell’innovazione culturale, grazie alla presenza di speaker del settore come l’autore e drammaturgo Stefano Massini, Michelangelo Guarise CEO & Founder di CORRD / Volumio, il CEO di RDS Massimiliano Montefusco, Michele Miconi, Founder di AIDEFINE | AI x Music & Entertainment, Enzo Mazza, CEO di FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), N.A.I.P. e l’artista e Data Scientist Erica Occhionero, confermando il ruolo del WMF come punto di riferimento globale per l’innovazione.

Per partecipare agli eventi del Music Fest, sono disponibili i ticket Visitor e Full, validi sia per l'intera Manifestazione che per le singole giornate. Media Partner Billboard Italia, Radio Partner RDS. Tra i brand e le realtà presenti anche: I Visionatici, Volumio e CORRD, FIMI, Rockin 1000, HAT Music e Immediate Accelerator. WMF – We Make Future è ideato, organizzato e prodotto da Search On Media Group.

La manifestazione si svolge con il Patrocinio della Commissione Europea e del Comune di Bologna. Con il supporto del MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e della Regione Emilia-Romagna. In partnership con Visit Emilia - Romagna. Con la collaborazione di BolognaFiere, Cineca ed ESA – European Space Agency. Main Sponsor dell’edizione 2026 Dell Technologies e Intel.