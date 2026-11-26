Non magliette autografate o gadget ufficiali. Nel mercato parallelo dei fan di Anna Pepe che da due anni è l'artista femminile più ascoltata in Italia, spuntano oggetti sempre più insoliti: da un elastico per capelli venduto su Vinted a 20 euro fino a un presunto capello della rapper messo in vendita online per oltre 100 euro. Per citare Emanuela Fanelli nella serie 'Peccato' viene da chiedersi: "Pensavate di aver visto tutto? Pensavate di aver sentito tutto?". A quanto pare no e tra gli annunci spunta la qualunque: una cover per telefono autografata dall'artista messa in vendita a 60 euro, ma anche un pezzo di palloncino scoppiato raccolto durante un concerto dell'artista, proposto alla cifra di 110 euro. Un fenomeno che racconta fin dove possa spingersi il culto della celebrity nell'era dei social e delle piattaforme di e-commerce. La reazione della rapper non si è fatta attendere: commentando la vicenda su 'X', ha scritto ironicamente: "Vinted è la Snai delle 'baddies'", appellativo con cui si rivolge ai suoi fan.