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Dalla strada al palco, oggi nuovo appuntamento: le anticipazioni e gli ospiti

L'appuntamento è in prima serata su Rai1

Dalla strada al palco - fotogramma/ipa
Dalla strada al palco - fotogramma/ipa
17 aprile 2026 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dalla strada al Palco special torna stasera, venerdì 17 aprile, alle 21.30 su Rai 1. Un nuovo appuntamento del people show corale che porta in scena artisti di ogni genere, dall’Italia e dal mondo, e trasforma il palco in una piazza.

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Un viaggio nel mondo dei performer di strada con le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività. A commentare le performance un quartetto d’eccezione di 'passanti importanti': Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero. Tra gli ospiti speciali della settimana anche Alex Britti e i Gipsy Kings.

Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance. Nel corso della puntata, il pubblico e i 'passanti importanti' scelgono i due migliori performer che accederanno alla finale, per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia. I finalisti della prima puntata sono stati Alfio Russo - artista di strada quattordicenne, che ha emozionato il pubblico con la sua incredibile performance al sax - e il Gruppo Lirico Priolo, una famiglia di cantanti lirici venezuelani.

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