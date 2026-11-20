"Era l'11 settembre del 2001. Io e mia mamma alloggiavamo in un hotel proprio di fronte alle Torri Gemelle. È stato un evento che ci ha sconvolto la vita. Sei mesi dopo, purtroppo, mia mamma è venuta a mancare a causa di un tumore cerebrale. Non sappiamo se possa esserci una correlazione con tutto quello che avevamo respirato in quei giorni". A raccontarlo è Daniela Sardella, ospite oggi a La volta buona, insieme al papà Luca Sardella.

All'epoca era solo una bambina e non si rendeva conto della tragedia che stava vivendo. Durante quei momenti, Daniela aveva scattato alcune fotografie alle Torri Gemelle, immortalando anche le persone si sono lanciate nel vuoto. "Quando ho sviluppato le foto, mi sono resa conto che non avevo fotografato pezzi di edifici, ma persone vere che cadevano", ha ricordato. Un'esperienza drammatica che "mi ha cambiato la vita".

In studio da Caterina Balivo era presente anche il papà, Luca Sardella, che ha ripercorso quei giorni di angoscia, perché per quasi due settimane non è riuscito a contattare né la moglie né figlia: "Ho pensato che fossero morte perché per 12 giorni non avevo loro notizie. Poi lei mi ha chiamato, ho sentito la sua voce e mi ha detto che erano vive".