circle x black
Cerca nel sito
 

David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video

07 maggio 2026 | 00.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono onorata di condurre i David di Donatello. Occasioni così non capitano tutti i giorni e non potevo dire di no. Non so se sarà l’inizio di una carriera televisiva. Ogni volta mi dico 'ma no', e alla fine sono ancora qui. Prendo le occasioni una alla volta". Queste le parole della supermodella Bianca Balti sul red carpet degli Oscar italiani a Cinecittà. Per lei un luogo del cuore: "Uno dei miei primi lavori da modella l’ho fatto qui, 21 anni fa. Ogni volta che torno è un sogno. Roma è così bella che il mio desiderio sarebbe avere un progetto che mi porti a vivere qui per qualche mese. Sarebbe meraviglioso".

CTA

Sul suo rapporto con il cinema, Balti racconta: "Mi piace andare in sala, è un rito. Poi magari rivedo i film sulle piattaforme, ma il cinema è il cinema". Un sogno artistico? "È come se l’universo sapesse meglio di me. Mi succedono cose bellissime, sono fortunata". E quando le chiedono quale sia il suo superpotere, risponde: "La resilienza. È un superpotere che abbiamo tutti, ma il mio è stato messo alla prova tante volte. Per questo sono diventata un’esperta", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bianca balti oggi bianca balti david bianca balti david donatello balti david donatello oggi
Vedi anche
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza