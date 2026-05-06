David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video

"Sono onorata di condurre i David di Donatello. Occasioni così non capitano tutti i giorni e non potevo dire di no. Non so se sarà l’inizio di una carriera televisiva. Ogni volta mi dico 'ma no', e alla fine sono ancora qui. Prendo le occasioni una alla volta". Queste le parole della supermodella Bianca Balti sul red carpet degli Oscar italiani a Cinecittà. Per lei un luogo del cuore: "Uno dei miei primi lavori da modella l’ho fatto qui, 21 anni fa. Ogni volta che torno è un sogno. Roma è così bella che il mio desiderio sarebbe avere un progetto che mi porti a vivere qui per qualche mese. Sarebbe meraviglioso".

Sul suo rapporto con il cinema, Balti racconta: "Mi piace andare in sala, è un rito. Poi magari rivedo i film sulle piattaforme, ma il cinema è il cinema". Un sogno artistico? "È come se l’universo sapesse meglio di me. Mi succedono cose bellissime, sono fortunata". E quando le chiedono quale sia il suo superpotere, risponde: "La resilienza. È un superpotere che abbiamo tutti, ma il mio è stato messo alla prova tante volte. Per questo sono diventata un’esperta", conclude.