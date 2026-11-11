Era in treno quando ha scoperto che i ladri erano entrati nella sua abitazione a Roma, portando via gioielli dal valore di circa 60mila euro. Ospite oggi a La volta buona, Debora Caprioglio ha raccontato un aneddoto legato al furto avvenuto durante il weekend di Ognissanti. I malviventi hanno forzato un mobile d'epoca e distrutto alcuni oggetti a cui l'attrice era particolarmente legata, perché glieli aveva affidati la sua mamma prima di morire.

L'attrice ha condiviso un momento particolarmente intimo, quando, il giorno dopo il furto, ha ricevuto un forte segnale a casa sua: "La sera stessa del furto ho messo tutto da una parte e il mio compagno mi ha chiesto di andare in albergo, ma io ho preferito rimanere in casa. La mattina mi sveglio, stavo andando a fare il caffè e da lì vedo elevarsi una farfalla. In casa mia non l'avevo mai avuta. E io ho detto 'ciao mamma', perché ho avuto la sensazione che fosse lei. Questa farfalla non l'ho più vista, è sparita. E non avevamo nemmeno aperto le finestre".

Caprioglio ha raccontato che il dolore è legato al valore affettivo che quegli oggetti avevano: "Oltre alle cose di valore, c'erano proprio tante cose importanti. Lei mi aveva consegnato queste cose perché sapeva che con me erano al sicuro. Nella vita ci sono cose peggiori, però il cervello non fa distinzione. In quel momento vive la violenza che ha subito. Il fatto che delle mani sconosciute abbiano messo le mani ovunque, anche nella biancheria intima, è qualcosa di terribile", ha detto.