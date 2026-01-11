circle x black
Cerca nel sito
 

Domenica In, Valeria Marini e la mamma da Mara Venier: cosa è successo un anno fa

La showgirl e la madre Gianna Orrù di nuovo insieme dopo il 'gelo' di aprile 2025

Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù
Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù
11 gennaio 2026 | 08.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Valeria Marini e la madre Gianna Orrù ospiti a Domenica In oggi nella puntata dell'11 gennaio 2026. Nel salotto di Mara Venier, la showgirl e la mamma - vittima di una truffa finanziaria nel 2018 - tornano a quasi un anno dall'ultima apparizione 'congiunta', caratterizzata dal gelo. La presenza di oggi, invece, dovrebbe sancire la pace e la fine delle incomprensioni.

Cosa era successo 2 anni fa? Gianna Orrù è stata ospite di Domenica In nella puntata del 13 aprile 2025. "Quando Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco. Amavo il mio lavoro, non ero una disoccupata", disse nella circostanza.

"Guadagnavo bene, mi piaceva da morire quello che facevo. Sono stata vicina a Valeria? E chi se ne frega, è stato strategicamente sbagliato. L'ho aiutata molto più di quanto non si sappia", aveva aggiunto prima di parlare del rapporto con la figlia, che assisteva alla conversazione dalla regia. "Non abbiamo litigato. Poi non c'è più tempo per ricomporre tutto? Pazienza", le parole della signora. "Io sto zitta, le cose private devono rimanere tali. E' un altro discorso se le usi sui giornali o in televisione, non lo approvo. C'è sofferenza? Allora sui giornali non ne parli. Valeria è fragile? Un'altra domanda?", la replica dell'ospite - irritata all'epoca dalle esternazioni della figlia - ai tentativi di mediazione di Mara Venier.

Nessun miglioramento nemmeno con l'ingresso di Valeria Marini in studio. "Non si fa, non è corretto", disse la signora Gianna. "Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Non me ne sono resa conto. Per te, ci sono e ci sarò sempre", il tentativo di Valeria Marini, apparentemente respinta. "Le cose private non vengono messe in piazza, le ha sbandierate ovunque", la replica della madre. Nessuna risposta positiva all'epoca nemmeno alla richiesta estrema: "Mamma, mi sblocchi sul cellulare?... Io ti vorrò sempre bene e ci sarò". Oggi, in studio, la situazione sarà diversa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
valeria marini domenica in
Vedi anche
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza