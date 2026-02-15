circle x black
E' morto Federico Frusciante, aveva 52 anni

Punto di riferimento online, tra YouTube e social, per le sue recensioni cinematografiche e le analisi capaci di coinvolgere gli utenti spaziando fino alle 'nicchie' del cinema indipendente

Federico Frusciante
15 febbraio 2026 | 22.13
Redazione Adnkronos
E' morto Federico Frusciante. "È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna", il messaggio che compare sui profili social ufficiali di Frusciante, scomparso oggi 15 febbraio 2026 all'età di 52 anni. Frusciante era un punto di riferimento online, tra YouTube e social, per le sue recensioni cinematografiche e musicali e le analisi capaci di coinvolgere gli utenti spaziando fino alle 'nicchie' del cinema indipendente.

"Chi volesse dare un ultimo saluto, la salma sarà alla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedi 16 febbraio fino a martedi 17 febbraio alle ore 12", si legge ancora.

