L'attore statunitense Charles Dierkop, caratterista che ha interpretato spesso ruolo di gangster, i duri di "Butch Cassidy" e "La stangata" e il poliziotto nel telefilm Pepper Anderson - Agente speciale", è morto all'età di 87 anni domenica 25 febbraio in un ospedale di Sherman Oaks, nel distretto di Los Angeles, in seguito alle complicazioni di un infarto e di una polmonite.

Dierkop ha recitato accanto a Rod Steiger in "L'uomo del banco dei pegni" (1964) di Sidney Lumet (1964); ha interpretato il mafioso Salvanti in "Il massacro nel giorno di San Valentino" (1967) di Roger Corman; è stato un Babbo Natale assassino nel film horror "Silent Night, Deadly Night - Natale di sangue" (1984) di Charles E. Sellier Jr.

Dopo aver interpretato all'inizio della carriera un giocatore di biliardo non accreditato nel film "Lo spaccone" (1961) con Pal Newman, Dierkop ha avuto modo di lavorare di nuovo con Newman in "Butch Cassidy" (1969) quando fu ingaggiato dal regista George Roy Hill per interpretare George "Flat Nose" Curry. Da ragazzo Dierkop si era rotto il naso diverse volte in una rissa, quindi era piuttosto adatto alla parte. L'attore tornò a recitare con Newman e Hill nel film vincitore del premio Oscar "La stangata" (1973), questa volta nel ruolo di Floyd, la guardia del corpo che serve a proteggere il boss criminale Doyle Lonnegan (Robert Shaw).

Negli anni '70 è apparso spesso in serie tv: "Due onesti fuorilegge" (1971-1972), "Sulle strade della California" (1973-1974), "Kojak" (1974). È ricordato inoltre per il ruolo di Pete Royster, il poliziotto senza divisa, con i baffoni e il berretto a coppola per potersi infiltrare meglio nella malavita, nella serie televisiva poliziesca "Pepper Anderson - Agente speciale" (1974-1978). Il suo personaggio faceva squadra con il sergente Suzanne "Pepper" Anderson (Angie Dickinson) e il detective Joe Styles (Ed Bernard) all'interno di un'unità sotto copertura della polizia di Los Angeles capitanata dal tenente Bill Crowley (Earl Holliman).