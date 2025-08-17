circle x black
E' morto Terence Stamp, il cattivo di Superman aveva 87 anni

L'attore britannico diventato famoso per aver interpretato nel film il Generale Zod

Terence Stamp (Fotogramma/Ipa)
17 agosto 2025 | 17.27
Redazione Adnkronos
Il cinema britannico e mondiale perde uno dei suoi volti più iconici e versatili. È morto all'età di 87 anni l'attore Terence Stamp, famoso per aver interpretato il Generale Zod nei film Superman (1978) e Superman II (1980). L'attore candidato all'Oscar al miglior attore non protagonista nel 1963, ha recitato anche in successi come 'Teorema', 'Una stagione all'inferno' e 'Le avventure di Priscilla, la regina del deserto'.

Stamp ha formato una delle coppie più glamour della Gran Bretagna con Julie Christie, con la quale recitò in 'Via dalla pazza folla' nel 1967. "Lascia dietro di sé un'opera straordinaria, sia come attore che come scrittore, che continuerà a toccare e ispirare le persone negli anni a venire", ha dichiarato la sua famiglia all'agenzia di stampa Reuters confermando la notizia.

