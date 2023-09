Eleonora Abbagnato all'Opera di Roma riparte dai 'Coreografi contemporanei'

Un omaggio al compositore e pianista Ezio Bosso nel mese in cui avrebbe compiuto 52 anni. Ad aprire la 'Serata Coreografi Contemporanei' al Teatro Costanzi dal 19 al 24 settembre, progetto fortemente voluto dalla direttrice artistica del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma Eleonora Abbagnato, è 'Within the Golden Hour' di Christopher Wheeldon, creazione nata sulla musica del compositore e musicista italiano scomparso nel 2020. In cartellone tre lavori molto diversi tra loro, e assolutamente complementari.

Accanto a 'Within the Golden Hour' saranno eseguiti 'Chacona' di Goyo Montero, entrambi i titoli entrano per la prima volta nel repertorio della compagnia dell’Opera di Roma, e 'Bolero' di Krzysztof Pastor, andato in scena a Caracalla lo scorso luglio. Protagonisti le étoiles Alessandra Amato, Rebecca Bianchi e Alessio Rezza, i primi ballerini Claudio Cocino e Michele Satriano, i solisti Federica Maine, Marianna Suriano e Giacomo Castellana, e il corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Dopo la prima del 19, cinque le repliche fino al 24 settembre. Il Trittico prosegue con 'Chacona', coreografia che lo spagnolo Goyo Montero ha creato nel 2017 per il Ballet Nacional de Sodre di Montevideo. La musica di Bach è eseguita dal vivo da Vincenzo Bolognese (violino solo), Enrica Ruggiero (pianoforte) e Sergio Segato (chitarra).

Conclude la serata il 'Bolero' di Krzysztof Pastor, creato nel 2012 sul capolavoro di Ravel, interpretato dalla compagnia capitolina per la prima volta sul palcoscenico delle Terme di Caracalla lo scorso luglio. Lo spettacolo 'Serata Coreografi Contemporanei' è preceduto dall’Incontro con la Danza il 16 settembre (ore 16) con la critica e studiosa Rossella Battisti. L’ingresso è gratuito. Il Trittico sarà a Bologna dove la compagnia sarà ospite del Teatro Comunale il 10 e 11 novembre.