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Eleonora Abbagnato: "Non lasciamo fuggire i nostri talenti, creiamo un futuro migliore per la danza"

Stasera su Rai1 'Siamo Danza' condotto da Giuseppe Fiorello e Anna Ferzetti

Eleonora Abbagnato - (foto Fabrizio Sansoni)
Eleonora Abbagnato - (foto Fabrizio Sansoni)
29 aprile 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Mi piacerebbe vedere la danza ovunque, renderla alla portata di tutti, ma soprattutto non allontaniamo i nostri talenti dal Paese. L'obiettivo è quello di riuscire, sempre di più, a creare in Italia un futuro migliore per Tersicore". E' l'appello lanciato all'Adnkronos da Eleonora Abbagnato, étoile internazionale, alla guida del corpo di ballo e della scuola del Teatro dell'Opera di Roma nella Giornata Internazionale della Danza, a poche ore dal debutto, stasera su Rai 1, in prima serata dal Teatro Massimo di Palermo, di 'Siamo Danza', il programma di cui Abbagnato è direttrice artistica, condotto da Giuseppe Fiorello e Anna Ferzetti. Una serata evento che celebra l'arte del movimento come linguaggio universale, capace di unire epoche, culture e generazioni. Un linguaggio invisibile che attraversa il corpo e diventa emozione, racconto, identità.

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Tra gli ospiti, Alice Mariani, Salvatore Manzo, Michele Satriano, Alessandro Casà e Martina Pasinotti, giovani ballerini provenienti dall'Opera di Roma, dalla Scala di Milano, dal San Carlo di Napoli, dal Massimo di Palermo, accanto a Gareth Haw, lead principal dell’English National Ballet di Londra, Paul Mark étoile dell’Opéra National di Parigi, Madeline Woo principal del San Francisco Ballet, Giorgi Potskhishvili principal del Dutch National Ballet di Amsterdam, Friedemann Vogel principal del Balletto di Stoccarda, Andrea Sarri primo ballerino dell’Opéra National di Parigi. Attesi anche Noemi, Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi, Raf, Dardust accanto alla partecipazione straordinaria di Claudio Baglioni.

E sul programma anticipa Eleonora Abbagnato: "Sono felice per questa serata di Rai1. Sono riuscita a coinvolgere étoile internazionali che arrivano da tutto il mondo, insieme ai 4 corpi di ballo italiani, ad alcune delle scuole di danza siciliane e alla nostra scuola del Teatro dell'Opera di Roma. La musica poi - aggiunge la grande étoile - ha sempre avuto un legame forte con noi danzatori e anche per me è sempre stato importate coinvolgere grandi artisti della musica pop nel mio percorso artistico".

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