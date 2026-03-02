circle x black
Eleonora Giorgi, un anno dalla morte: il messaggio 'segreto' per il nipote Gabriele

I figlio di Eleonora Giorgi ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro - fotogramma/ipa
Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro - fotogramma/ipa
02 marzo 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A un anno dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, il ricordo resta più vivo che mai. L'attrice, scomparsa lo scorso 3 marzo a 71 anni dopo una battaglia contro un tumore al pancreas, è stata omaggiata ieri, domenica 1 marzo, dai figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin.

Il figlio Paolo ha raccontato un dettaglio, rimasto finora privato, sugli ultimi giorni prima della morte della madre: "Pochi giorni prima di andarsene ha registrato un vocale di quattro minuti per Gabriele. Era in clinica e io ero dietro di lei. Mentre parlava, io piangevo. Non ho mai avuto il coraggio di riascoltarlo. Non l'ho mai fatto sentire a nessuno. Quando sarà il momento lo farò sentire a Gabriele", ha raccontato Paolo Ciavarro.

Il dolore per Ciavarro è soprattutto proiettato al rapporto che nonna Eleonora e nipote Gabriele non potranno mai avere: "Ho il telefono inondato delle foto di mamma, ogni tanto mi capita di aprirne una, ma non riesco a vedere le immagini di mamma con mio figlio Gabriele. Mi spezza il cuore. Il dolore più grande è sapere che mamma non ci sarà più per mio figlio", ha confessato Ciavarro.

Il piccolo Gabriele Ciavarro era molto legato a sua nonna Eleonora. "Nonostante sia consapevole che la nonna non ci sia più, Gabriele pensa alla nonna al presente e parla della nonna al presente", ha aggiunto Andrea Rizzoli.

