Andrea Damante e Elisa Visari sono genitori: "Finalmente tra le nostre braccia"

L'annuncio sui social

Elisa Visari e Andrea Damante - Fotogramma/ipa
Elisa Visari e Andrea Damante - Fotogramma/ipa
15 settembre 2025 | 10.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Andrea Damante e Elisa Visari sono diventati genitori. La coppia ha annunciato la nascita del loro primo figlio con un post condiviso su Instagram: "Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia".

Il bambino è nato venerdì 12 settembre e si chiama Liam: "Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia", hanno scritto i due neo genitori a corredo di alcune immagini che li ritraggono insieme subito dopo il parto.

L'annuncio

I due avevano annunciato la gravidanza lo scorso 10 aprile sui social. "Un mini Dama in arrivo", aveva scritto il dj ed ex fidanzato di Giulia De Lellis. Nel video dell'annuncio la coppia aveva raccolto alcuni dei momenti più magici: dal test di gravidanza al baby shower, in cui era stato svelato il sesso del bambino.

 

