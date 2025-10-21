circle x black
Emma suona la chitarra di papà Rosario: "Ho trovato coraggio dopo tanto tempo"

Il post social della cantante

Emma - fotogramma/ipa
21 ottobre 2025 | 11.38
Redazione Adnkronos
Emma ricorda papà Rosario. La cantante salentina ha condiviso sui suoi canali social un ricordo intimo legato al papà, scomparso il 4 settembre del 2022 a causa della leucemia.

Con in mano una chitarra, quella di papà Rosario, Emma intona 'Brutta storia', il singolo uscito lo scorso 3 ottobre. Ma non è una performance live come le altre. "Piango perché... questa chitarra apparteneva a Ros", scrive l'artista nel post che accompagna il filmato.

"E mannaggia tutte cose... E suono di merda perché mi tremano le mani... Ma dopo tanto tempo ho trovato il coraggio di accendere l’amplificatore per sentire il suo suono inconfondibile...Questa è la verità... E io sono questa cosa qua". Parole cariche di dolore che raccontano ancora una volta il legame indissolubile tra padre e figlia.

emma marrone rosario marrone emma papà morto brutta storia
