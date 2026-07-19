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Marzullo intervista Fagnani in piazza, botta e risposta con scintille: "Domanda inopportuna" - Video

La conduttrice di Belve: "Fare nel 2026 una domanda sulla maternità è inopportuno, io non invado l'intimità nelle mie interviste"

Francesca Fagnani e Gigi Marzullo - (Fotogramma)
Francesca Fagnani e Gigi Marzullo - (Fotogramma)
19 luglio 2026 | 12.27
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

Botta e risposta 'frizzante' tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo a Minori, sulla Costiera Amalfitana, nella serata in programma per l'evento Appuntamenti d'Estate 2026. La conduttrice di Belve, ospite della rassegna, è stata intervistata da Gigi Marzullo. La chiacchierata tra 'colleghi', come documentano i video che rimbalzano su X, si è accesa dopo una domanda posta dall'intervistatore sul tema della maternità. "Ti rispondo per fare felice te ma non perché io lo ritenga un argomento da usare nelle mie interviste. Mi manca un figlio? Non ho la prova del contrario, non avendo figli non ho vissuto quell'esperienza. Mi manca qualcosa che non conosco? Non lo so. E' una gioia immensa che non ho vissuto? Sicuramente", dice Fagnani prima di aggiungere: "Penso che la maternità si esplichi in mille modi diversi: con gli amici, con la famiglia, con i cani...".

"Io sto parlando con una Belva, è giusto essere un po' pungente...", dice Marzullo. "E io ti rispondo da Belva. Ma non sei pungente, fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre", la replica della conduttrice intervistata. "E' giusto porre ogni domanda, poi la risposta può non esserci", prosegue Marzullo, che non sembra riscuotere consensi tra il pubblico in piazza. "Non è vero: è" una forma di "invadenza nell'intimità, non mi sento certo ferita da questa domanda. Non è il problema di una domanda indiscreta. Può essere opportuna o inopportuna. Andiamo avanti...", chiude Fagnani.

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