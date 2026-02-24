Annunciati i punteggi che possono essere guadagnati o persi nel corso della prima serata del festival
Inizia il settantaseiesimo festival della canzone italiana e con esso anche l'amato fantasy game 'FantaSanremo'. Come da tradizione, ogni serata, ha i suoi bonus e malus specifici, che vanno ad aggiungersi a quelli validi per tutte le sere del festival.
Ecco i bonus e i malus, annunciati questa sera, e validi per la prima serata di Sanremo, quella di oggi martedì 24 febbraio.
Outfit luminoso (esclusi i gioielli) +10 punti
Canta sulle scale +10 punti
Indossa uno o più anelli +5 punti
Indossa un braccialetto azzurro +10 punti
Non scende la scalinata (pre-esibizione) -5 punti