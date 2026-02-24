circle x black
FantaSanremo, i bonus e i malus di martedì 24 febbraio

Annunciati i punteggi che possono essere guadagnati o persi nel corso della prima serata del festival

Carlo Conti e Laura Pausini - Ipa
24 febbraio 2026 | 19.56
Redazione Adnkronos
Inizia il settantaseiesimo festival della canzone italiana e con esso anche l'amato fantasy game 'FantaSanremo'. Come da tradizione, ogni serata, ha i suoi bonus e malus specifici, che vanno ad aggiungersi a quelli validi per tutte le sere del festival.

Ecco i bonus e i malus, annunciati questa sera, e validi per la prima serata di Sanremo, quella di oggi martedì 24 febbraio.

I bonus

Outfit luminoso (esclusi i gioielli) +10 punti
Canta sulle scale +10 punti
Indossa uno o più anelli +5 punti
Indossa un braccialetto azzurro +10 punti

I malus

Non scende la scalinata (pre-esibizione) -5 punti

