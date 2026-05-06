Felicia Kingsley: "Sfatiamo un mito, anche gli uomini leggono romance"

Felicia Kingsley, architetta diventata 'regina' del romance italiano, racconta nel vodcast dell'Adnkronos l'emozione di vedere 'Non è un paese per single' diventare un film per Prime Video (disponibile dall'8 maggio): "Vedere il proprio romanzo trasformarsi in un film è un'emozione che si fatica a metabolizzare". Difende un genere spesso snobbato e ribadisce: "Chi è davvero intellettuale non denigra". Non si considera romantica nella vita, ma ammette: "Tutto il romanticismo che metto nei libri compensa la mia pragmaticità". Per lei il romance parla a tutti: "Anche gli uomini leggono romance". I social sono stati decisivi nel suo percorso, dal self‑publishing al grande successo editoriale. Nei suoi romanzi racconta donne che cercano la propria strada, senza voler fare manifesti: "Il femminismo? Oggi lo chiamo buonsenso". E mentre il film arriva in streaming, è già immersa nel nuovo romanzo".