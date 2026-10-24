Festa del Cinema di Roma, Nastasi: "120mila presenze, siamo arrivati all'estensione massima"

"Questa edizione ha accolto 120mila spettatori, siamo arrivati all'estensione massima". Lo ha detto Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma, in apertura della conferenza stampa di chiusura della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Accanto alle presenze in sala, il presidente ha ricordato anche gli ottimi risultati dei biglietti emessi, "82.238, tra pubblico e accreditati, quasi 30mila presenze sul tappeto rosso, 527 proiezioni, 194 film provenienti da 55 Paesi e oltre 11 milioni e mezzo di visualizzazioni su Instagram". Secondo Nastasi, il successo dimostra che il pubblico continua ad avere una forte voglia di cinema e di grandi eventi.

Sul piano artistico, Nastasi ha espresso grande soddisfazione per la qualità della selezione: "Quest'anno ho visto tantissimi film con applausi a scena aperta. Ci sono almeno dieci capolavori assoluti". Un risultato che, a suo dire, rafforza l'identità internazionale della manifestazione: "Alcuni hanno scelto di venire a Roma rispetto a offerte di altri grandi festival internazionali". A prendere la parola è stata poi la direttrice artistica Paola Malanga, che ha sottolineato l'importanza della varietà della proposta culturale della Festa. "Il Festival offre la possibilità di scoprire qualcosa a cui non si sarebbe mai pensato". La direttrice artistica ha inoltre evidenziato il carattere internazionale della manifestazione: "Il pubblico non è soltanto italiano. Roma è una città molto internazionale, fatta anche da molti residenti stranieri, e il loro coinvolgimento è importante".

E ora si guarda all'edizione numero 22. Come già annunciato, "ci sarà l'ingresso della Sala Santa Cecilia nella programmazione del festival a partire dal prossimo anno. Un accordo inseguito a lungo dalla Fondazione e che permetterà di ampliare ulteriormente l'offerta: "Dalla prossima edizione avremo a disposizione la Sala Santa Cecilia fin dal giorno dell'inaugurazione, inizialmente per la prima settimana del festival. Si partirà così nel primo anno, per poi ampliare progressivamente l'utilizzo della sala, considerando i tempi necessari per la programmazione della Santa Cecilia". Per il presidente, l'obiettivo resta quello di costruire "il più grande festival metropolitano del mondo", mentre la direttrice ha ricordato che "i festival metropolitani di altre capitali hanno molti più titoli di noi" e che "Roma se lo aspetta e se lo merita". Come ha annunciato Nastasi, la prossima edizione della Festa del Cinema di Roma si terrà dal 19 al 31 ottobre e manterrà il giorno aggiuntivo di programmazione introdotto quest'anno.