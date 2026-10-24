"I ragazzi di oggi hanno perso un po' il sogno. E quello che stiamo vivendo in questo periodo, in questi giorni, è il risultato. È come se si fosse spezzato un patto per cui i figli possono sperare nel futuro e avere di più rispetto ai propri genitori, che è una cosa naturale. Si va avanti e nella nostra storia questa cosa è molto chiara ed è il motore di tutto. Il coraggio di sognare, di andare di diventare più grandi dei propri genitori. E invece secondo me oggi questo patto un po' si è rotto. Quindi, questa disperazione che ne deriva, secondo me va assolutamente accolta e ascoltata". Ci sono le nuove generazioni al centro della riflessione di Serena Rossi, protagonista della serie Rai 'La famiglia Panini - L'avventura delle figurine', presentata alla Festa del Cinema di Roma insieme alla regista Letizia Lamartire e agli attori Federico Cesari, Benedetta Cimatti e Simone Liberati. La serie - dal 22 novembre su Rai1 - racconta la nascita delle iconiche figurine Panini. Ambientata tra gli anni Quaranta e il 1970 la serie segue il percorso umano e professionale di una famiglia che ha fatto del sogno e dell’ambizione la propria missione.

Rossi - che per questo ruolo si è cimentata con il dialetto emiliano - interpreta Olga Panini, madre di otto figli e protagonista di una storia imprenditoriale nata durante gli anni più difficili della guerra. Un personaggio che Rossi definisce "veramente grandioso" perché "si è ritrovata da sola nel bel mezzo della guerra e, per necessità, ha trovato il coraggio di investire in qualcosa. Lo ha fatto comprando un'edicola in un tempo in cui non c'erano neanche i giornali. Una visionaria, una matta forse". Un esempio femminile straordinariamente moderno, secondo l'attrice. "Ma purtroppo le donne che hanno una personalità sono ancora viste come un pericolo", osserva. "Però la signora Olga ce l'ha fatta negli anni Quaranta. C'è ancora tanta strada da fare, ma tante conquiste sono arrivate".

Nonostante le difficoltà del presente, la regista Letizia Lamartire invita a non perdere la fiducia. "Voglio essere positiva, anche perché sono giorni particolarmente difficili e ci sono voci che hanno bisogno di farsi sentire", afferma. E indica proprio nella vicenda della famiglia Panini un messaggio attuale: "Hanno trasformato il bisogno in ingegno e l'ingegno in un sogno. Questa è la speranza e questo è lo spirito con cui abbiamo affrontato questo progetto". La serie ripercorre infatti la storia della famiglia che ha rivoluzionato il mondo delle figurine, ma per Lamartire è soprattutto un racconto capace di parlare ai giovani di oggi: "Vorrei che l'energia di questa famiglia potesse essere d'ispirazione. È una storia che vuole nutrire una speranza".