circle x black
Cerca nel sito
 

"Filorosso" si ferma: in onda fino al 17 novembre, poi arriva "Indovina chi viene a cena"

Il programma di Monteleone si ferma fino al nuovo anno, la pausa servirà anche per una messa a punto della formula

Antonino Monteleone - (Ipa)
Antonino Monteleone - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
10 novembre 2026 | 13.50
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

Quella in onda stasera sarà la penultima puntata di 'Filorosso' del 2026. Il programma condotto da Antonino Monteleone - a quanto apprende l'Adnkronos - si fermerà dopo la puntata del 17 novembre fino alla pausa natalizia. Dal martedì successivo, 24 novembre, tornerà nel prime time di Rai3, ogni martedì 'Indovina chi viene a cena', il programma d'inchiesta ideato e condotto da Sabrina Giannini, che si concentra su tematiche legate all'alimentazione, alla produzione del cibo, all'etica industriale, all'agricoltura, agli ecosistemi, al cambiamento climatico, alla tutela delle risorse naturali e ai modelli di vita sostenibili.

Secondo fonti ben informate interpellate dall'Adnkronos, la pausa di 'Filorosso', che questa sera ospiterà un'intervista al leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, servirà per consentire una messa a punto del format alla luce dei risultati d'ascolto non esaltanti ottenuti finora: delle 8 puntate andate in onda dal 15 settembre, solo una, quella del 29 settembre ha superato il 3% d share (ottenendo il 3,1%) e nessuna ha raggiunto i 400.000 spettatori (l'ascolto più alto, sempre il 29 settembre, è stato di 389 000 spettatori). Le ultime due puntate, il 27 ottobre e il 3 novembre, sono state seguite rispettivamente da 255 000 spettatori e da 287 000 spettatori, fermandosi entrambe al 2,1% di share.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Sinner: "Zverev ha meritato il numero uno, felice per Cobolli alle Atp Finals" - Video
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video
Migranti, il video della maxi rissa in un centro di accoglienza in Sardegna
News to go
Si torna sugli sci, stangata skipass
News to go
Manovra 2027, card sanitaria per over 75: a chi è destinata e a cosa serve
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia
Ai e criptovalute, Severino: "Praterie sconfinate per riciclaggio e terrorismo. Criminalità più veloce delle leggi" - Video
Sanremo, De Martino fa partire il countdown: mancano 100 giorni al festival - Video
Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: "Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri" - Video
G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews
Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: "Ragazzi dovranno elaborare brutta esperienza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza