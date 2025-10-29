circle x black
Fiorello, l'incidente in bicicletta: "Volevo fare il figo... sono caduto di faccia"

Il racconto dello showman ospite al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano

Fiorello - fotogramma/ipa
Fiorello - fotogramma/ipa
29 ottobre 2025 | 11.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Rosario Fiorello show. Ospite al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, lo showman ha rivelato di aver avuto un incidente mentre pedalava per le vie di Roma.

"Mi sveglio alle quattro e mezza e dico ‘Adesso vado in bici’. A Roma è una delle cose più belle che si possano fare. È come vivere La grande bellezza: la gente dorme, i cinghiali dormono", ha raccontato lo showman.

L'incidente, ha spiegato, è avvenuto mentre stava rientrando a casa: "C’è una lunga discesa che porta al secondo cancello che si apre con un telecomando. Non mi sono voluto fermare per prenderlo, volevo fare il figo e prenderlo mentre pedalavo". Un gesto che gli è costato caro: "Il cancello si avvicinava sempre di più, poi mi sono accorto che era troppo tardi e non ce l’ho fatta a raggiungere il telecomando in tasca. Ho detto ‘freno’. Ma avevo solo la sinistra e ovviamente cosa comanda la sinistra? Il freno davanti… sono atterrato di faccia".

@spyit.it Dal giro in bici e l'incidente (mostra la foto insanguinato) ai topi per Roma alle 5 del mattino ai ladri in casa: risate assicurata! Segui 👉 www.spyit.it @Fiorello And Friends @Rosario Fiorello #Fiorello #ilfestivaldellospettacolo #fiorelloshow #risate #unico ♬ suono originale - www.spyit.it

Fiorello ha poi ironizzato ricordando il furto subito la scorsa estate: “Non posso dirvi dove abito, sennò vengono i ladri”.

A soccorrerlo, tre operai che si trovavano nei pressi del palazzo: “Mi hanno recuperato e tirato su, all’inizio non sentivo niente, gli ho chiesto cosa mi fossi fatto. Mi hanno guardato e mi hanno detto ‘Ti sei proprio rovinato’".

fiorello rosario fiorello fiorello incidente bici
