La satira dello showman: spuntano gli omonimi di 'disturbo' per 'Giorgia' alle Europee. Domani collegamenti in diretta con il Circo Massimo per il Concertone

"Ora gli avversari pensano a omonimi di disturbo. Alcuni sono già stati contattati: Giorgia Palmas, Giorgia Cardinaletti del Tg1, il giornalista Rai Giorgino e Boy George! Li scrivono tutti in lista, così la gente non sa chi votare". Fiorello, in diretta con 'Viva Rai2!', torna a fare satira politica sul fatto che si potrà scrivere 'Giorgia' sulla scheda elettorale per votare Giorgia Meloni alle Europee.

Nella particolare rassegna stampa dello showman entra anche il caso Ariston, con la filiale russa nazionalizzata da Putin. "Quando ho letto 'confisca l'Ariston' ho subito pensato ad Amadeus, invece parliamo di uno meno pericoloso, Putin - ironizza Fiorello - L'Italia alza la voce? Immagino Putin nel suo ufficio a ridere... per intimidire la Russia pare abbiano mandato addirittura una foto di Crosetto in 3D. Spero la cosa si risolva, altrimenti dobbiamo trovare cose russe da nazionalizzare in Italia. Ce l'ho: Pupo! Lo chiameremo Puposki: o ci ridate l'Ariston o non vi diamo Pupo".

In una puntata che oggi come non mai è stata puro varietà, tra una gag e l'altra, c'è anche spazio per gli annunci. Domani, Festa dei Lavoratori, 'Viva Rai2!' non si ferma e, anzi, fa le cose in grande. Ci saranno infatti collegamenti in diretta con il Circo Massimo grazie alla presenza sul posto di Gabriele Vagnato, che riporterà a Fiorello e soci l'atmosfera del Concertone del 1° maggio all'alba.