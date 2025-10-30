È morto a 42 anni Floyd Roger Myers Jr., ex attore bambino noto per aver interpretato il giovane Will Smith nella celebre sitcom 'Willy, il Principe di Bel-Air'. Secondo quanto riportato dal sito hollywoodiano Tmz, Myers è deceduto nelle prime ore di mercoledì mattina a causa di un infarto nella sua casa in Maryland. La madre, Renee Trice, ha raccontato di aver parlato con il figlio la sera prima e ha aggiunto che Floyd aveva già avuto tre infarti negli ultimi tre anni.

Myers aveva iniziato la sua carriera televisiva interpretando il giovane Will nella serie tv di successo, per poi vestire i panni del giovane Marlon Jackson nella miniserie televisiva 'The Jacksons: An American Dream'. L'ultima apparizione sullo schermo risale al 2000, in un episodio della breve serie 'Young Americans'.

Oltre alla carriera di attore, Myers si è dedicato al sociale fondando la Ong Fellaship Men’s Group, impegnata nella salute mentale maschile. L'organizzazione ha reso omaggio al cofondatore su Instagram: "Rip al nostro caro fratello, uno dei nostri fondatori. Sei andato via, ma non sarai mai dimenticato. La missione continuerà in tuo onore. Il prossimo incontro sarà speciale, come avevamo parlato! Ti vogliamo bene, riposa in pace, il fratello maggiore continuerà il cammino". (di Paolo Martini)