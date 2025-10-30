circle x black
Cerca nel sito
 

Addio a Floyd Roger Myers Jr., baby star in 'Willy, il Principe di Bel-Air' aveva 42 anni

E' morto a causa di un infarto nella sua casa in Maryland

Floyd Roger Myers Jr. - (Dal suo profilo Instagram)
Floyd Roger Myers Jr. - (Dal suo profilo Instagram)
30 ottobre 2025 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morto a 42 anni Floyd Roger Myers Jr., ex attore bambino noto per aver interpretato il giovane Will Smith nella celebre sitcom 'Willy, il Principe di Bel-Air'. Secondo quanto riportato dal sito hollywoodiano Tmz, Myers è deceduto nelle prime ore di mercoledì mattina a causa di un infarto nella sua casa in Maryland. La madre, Renee Trice, ha raccontato di aver parlato con il figlio la sera prima e ha aggiunto che Floyd aveva già avuto tre infarti negli ultimi tre anni.

Myers aveva iniziato la sua carriera televisiva interpretando il giovane Will nella serie tv di successo, per poi vestire i panni del giovane Marlon Jackson nella miniserie televisiva 'The Jacksons: An American Dream'. L'ultima apparizione sullo schermo risale al 2000, in un episodio della breve serie 'Young Americans'.

Oltre alla carriera di attore, Myers si è dedicato al sociale fondando la Ong Fellaship Men’s Group, impegnata nella salute mentale maschile. L'organizzazione ha reso omaggio al cofondatore su Instagram: "Rip al nostro caro fratello, uno dei nostri fondatori. Sei andato via, ma non sarai mai dimenticato. La missione continuerà in tuo onore. Il prossimo incontro sarà speciale, come avevamo parlato! Ti vogliamo bene, riposa in pace, il fratello maggiore continuerà il cammino". (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Willy il Principe di Bel Air Floyd Roger Myers Jr. Morto Floyd Roger Myers Jr. Floyd Roger Myers Jr. principe bel air Floyd Roger Myers Jr. morte infarto
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza