circle x black
Cerca nel sito
 

Francesca Tocca a Verissimo, la nuova vita dopo la separazione da Raimondo Todaro

La ballerina sarà ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Francesca Tocca e Raimondo Todaro - Fotogramma/Ipa
Francesca Tocca e Raimondo Todaro - Fotogramma/Ipa
11 gennaio 2026 | 08.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francesca Tocca sarà ospite oggi, domenica 11 gennaio, a Verissimo. La ballerina, ex professionista di Amici, tornerà nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la nuova fase della sua vita dopo la fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro.

Francesca Tocca chi è

Francesca Tocca è nata a Catania il 24 luglio 1989. Inizia a ballare fin da bambina, a 16 anni intraprende una carriera professionale che la porta a conquistare il secondo posto ai campionati italiani di danze latino-americane insieme a Raimondo Todaro. Il ballo li unisce personalmente, i due presto si innamorano e nel 2013 diventano genitori di Jasmine, l’anno successivo si sposano. Insieme fondano anche una scuola di danza a Catania.

La separazione

A gennaio del 2025 Francesca Tocca e Raimondo Todaro avevano annunciato la loro separazione sui social: "Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme […] abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente".

Lo scorso 27 settembre, Raimondo Todaro è stato ospite a Verissimo per parlare apertamente della fine della sua relazione con la moglie Tocca. "Io non la vedevo più felice, sorrideva poco", ha dichiarato il ballerino smentendo con fermezza le voci circolate su presunti tradimenti. "Non c'entrano terze persone, nemmeno la gelosia. Nessun flirt, niente di tutto ciò. Il rapporto è finito semplicemente perché doveva andare così". Raimondo ha aggiunto: "Ho la serenità di dire che ci ho provato, abbiamo fatto entrambi di tutto. Non ho rimorsi o rimpianti. Ho dato tutto, è andata così".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesca tocca raimondo todaro verissimo verissimo oggi silvia toffanin
Vedi anche
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza