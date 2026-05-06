"Torno a San Siro per vedere se è stato un caso". Con questa battuta Gabry Ponte, il DJ e produttore italiano più ascoltato al mondo, annuncia il suo ritorno nello stadio milanese il prossimo 27 giugno, dopo il trionfo del concerto-evento sold out che lo scorso anno ha radunato 56.000 persone. Ospite del vodcast Adnkronos - disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube - l'artista, pioniere della musica dance, osserva ancora con sorpresa il successo dello scorso anno: "Mi ricordo il momento prima di salire sul palco, vedevo lo stadio pieno e dicevo: 'Ma questi sono veramente qua tutti per me?'. Non ci potevo credere".

Incoronato da Spotify nel 2025 come il dj italiano più ascoltato al mondo, Ponte vede in questo primato "una delle soddisfazioni più grandi". "Fare musica è un'esigenza di comunicare – racconta - sapere che ci sono così tante persone che apprezzano quello che fai è il motore per continuare". Un percorso, il suo, iniziato nei primi anni '90, quando "il DJ stava in discoteca, davanti a 300 persone se lavoravi nei club grossi". Ponte si definisce parte della "prima generazione di DJ produttori", pionieri di un'era che avrebbe trasformato i disc jockey in star globali. Un'era inaugurata da hit planetarie come "Blue (Da Ba Dee)", nata nel 1998 con il progetto Eiffel 65.

"Non avevamo la percezione che potesse diventare un pezzo di storia", racconta. "La prima volta che la suonai in discoteca, la gente se ne andò al bar. Suonava troppo pop per l'epoca". Il brano, stampato inizialmente in sole 300 copie, divenne un fenomeno nazionale solo mesi dopo, grazie al passaggio su Radio Deejay, per poi esplodere a livello mondiale. Un successo che Ponte attribuisce anche alla sua capacità di parlare ai bambini e alle recenti reinterpretazioni, come quella di David Guetta, che l'hanno fatta scoprire "anche alle nuove generazioni". Per Ponte “questo è il potere fantastico della musica: quando una cosa piace spazza via tutte le barriere”.

Il format dello spettacolo a San Siro non cambia: "Cavallo che vince non si cambia", afferma Ponte, sottolineando come lo spettacolo mantenga "il Dna del DJ set", con una scaletta che unisce passato, presente e "futuro", ovvero brani inediti che l'artista testa direttamente sul pubblico. Reduce da un 2025 che lo ha visto protagonista a Sanremo con il jingle "Tutta l'Italia" ("Carlo Conti mi chiamò, ma non avevo capito che avrebbe sostituito lo stacchetto iconico del Festival. L’ho capito guardando la prima serata del festival") e all'Eurovision in rappresentanza di San Marino, definisce quest'ultima un'esperienza "impegnativa" e "una palestra" che non rifarebbe. Un consiglio per Sal Da Vinci che quest’anno a Vienna rappresenterà l’Italia? “Portati da mangiare da casa”, scherza il dj producer.

Ai giovani che sognano una carriera nella musica, consiglia di interrogarsi sulle proprie motivazioni: "Cercate di capire se volete fare questo lavoro perché vi piace la musica o per diventare famosi. Sono due cose diverse". Purtroppo “oggi molti ragazzi vogliono fare musica perché vogliono diventare famosi. Questo è sbagliato e non porterà da nessuna parte. Nella migliore delle ipotesi sarà un disastro”.

E sottolinea l'importanza di chi si ha intorno: "Quando sei giovane non sei strutturato per gestire il successo. Tanto fa chi hai intorno, se sono persone in grado di farti stare con i piedi per terra". Infine, una domanda sui sogni nel cassetto. Una collaborazione desiderata? "Sono cresciuto ascoltando i Depeche Mode, però è chiaro che non la ritengo una cosa possibile, quindi la dico". L'appuntamento per i fan, intanto, è fissato il 27 giugno con ‘San Siro Dance 2026’. di Loredana Errico