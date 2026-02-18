Sanremo, Gianluca Gazzoli condurrà le Nuove Proposte sul palco dell’Ariston

Classe 1988, è uno dei volti più poliedrici del panorama mediatico italiano, affermandosi come conduttore televisivo, radiofonico e podcaster

Gianluca Gazzoli salirà sul palco del Teatro Ariston come conduttore delle Nuove Proposte per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso i canali social del Festival, confermando la sua presenza nelle serate di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. La notizia segue l'anticipazione data da Carlo Conti durante la conferenza stampa di 'Sarà Sanremo' e il video virale in cui Gazzoli scopriva in diretta la proposta, emozionandosi. L'annuncio di oggi è stato accompagnato dalla frase: "Sta succedendo...un'altra volta. Sarà Gianluca Gazzoli ad accompagnare sul palco dell’Ariston le nuove proposte di Sanremo 2026".

Classe 1988, Gianluca Gazzoli è uno dei volti più poliedrici del panorama mediatico italiano, affermandosi come conduttore televisivo, radiofonico e podcaster. Il suo percorso inizia con una lunga gavetta che lo porta dalla radio locale (Radio Number One) alle emittenti nazionali. Dopo l'esperienza a Rai Radio 2, dal 2019 è una delle voci di punta di Radio Deejay, dove conduce il programma serale ‘Gazzology'. In televisione ha maturato numerose esperienze, collaborando a programmi come 'The Voice', 'Quelli Che Il Calcio', 'Domenica In' e, più recentemente, conducendo 'Ante Factor' per 'XFactor' (2023-2024) e 'Basket Zone' su DMax.

Nel 2022 crea il BSMT, un hub creativo da cui nasce il podcast ‘Passa dal BSMT', oggi tra i più ascoltati in Italia nella categoria talk. Con oltre 300 episodi, il format ha ospitato personalità come Jared Leto, Ben Affleck, Valentino Rossi, Laura Pausini e Pierfrancesco Favino, superando i 34 milioni di ascolti su Spotify e 500 milioni di visualizzazioni su YouTube. Gazzoli è anche autore di due libri, 'Scosse – La mia vita a cuore libero' (2021) e 'Anche quando nessuno ci crede' (2024).