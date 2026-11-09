circle x black
Cerca nel sito
 

Giorgia, domani su Canale5 il concerto-evento dall’Unipol Dome di Milano

Gran finale di un tour durato 2 anni, ospiti d’eccezione Annalisa, Emma e Irama

Giorgia, domani su Canale5 il concerto-evento dall’Unipol Dome di Milano
Segui Adnkronos su Google
09 novembre 2026 | 13.06
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

Domani, martedì 10 novembre, in esclusiva in prima serata su Canale 5, arriva 'Giorgia – Last Call', l’imperdibile concerto-evento dall’Unipol Dome di Milano di Giorgia, che ha segnato il gran finale di un tour incredibile durato oltre due anni, con 290.000 biglietti venduti e oltre 40 date in tutta Italia. Ospiti d’eccezione della serata: Annalisa, Emma e Irama. Davanti a un palazzetto tutto esaurito, Giorgia - accompagnata da una band di undici elementi, dà vita a uno spettacolo che alterna energia pop, momenti di grande intensità ed emozioni.

Dalle atmosfere più energiche alle interpretazioni più emozionanti che hanno segnato la sua carriera, la cantante romana ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua storia musicale attraverso brani come 'Gocce di memoria', 'Di sole e d’azzurro', 'Come saprei', 'E poi', 'Il mio giorno migliore', 'Vivi davvero' e l’ultimo lavoro 'Parafulmini' (brano più trasmesso in radio della settimana), passando per hit come 'La Cura Per Me', certificato doppio platino, che ha superato i 180 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025. Tra i momenti più coinvolgenti, l’omaggio a Prince con 'Purple Rain' e quello a Pino Daniele con 'Vento di passione' con Emma e il duetto con Irama sulle note di 'Buio', e la magistrale reinterpretazione di 'Skyfall' in duetto con Annalisa.

Una serata per gli spettatori di Canale 5 che celebra il talento e la carriera di un’artista unica nel panorama musicale italiano, capace, dopo oltre trent’anni, di emozionare ancora il pubblico con una voce inconfondibile e interpretazioni che attraversano generazioni. L’evento è prodotto da FriendsTv. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano
"Voi fate la differenza", la dedica e l'esibizione di Noemi alla presentazione del calendario storico dei Carabinieri - Video
News to go
Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza