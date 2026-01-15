circle x black
Cerca nel sito
 

Giulia De Lellis compie 30 anni, la dedica d'amore a Tony Effe: "La mia roccia"

L'influencer ha compiuto oggi, giovedì 15 gennaio, 30 anni

Tony Effe e Giulia De Lellis - fotogramma/ipa
Tony Effe e Giulia De Lellis - fotogramma/ipa
15 gennaio 2026 | 10.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giulia De Lellis compie oggi, giovedì 15 gennaio, 30 anni. L'influencer ha condiviso sui social, per l'occasione, un lungo messaggio di gratitudine verso il compagno Tony Effe, condividendo riflessioni personali sulla nuova fase della sua vita.

"Faccio 30 anni e pensavo mi venisse un mental breakdown...in realtà sono in pace con me stessa, sono serena, mi sento così fortunata", ha esordito l'influencer a corredo di alcune immagini in cui è ritratta insieme alla sua famiglia. Una felicità che attribuisce prima di tutto alla salute: "Sono in salute, e lo sono tutte le persone del mio cuore. Sarà anche per la famiglia che ho. Forse perché grazie a loro sono quello che sono".

Impossibile non citare la figlia Priscilla, nata dalla relazione con Tony Effe: "Ho la bambina dei miei sogni, la mia ragione di vita". E proprio al compagno ha dedicato parole piene d'amore: "E il suo papà è l'amore della mia vita. La luce dei miei occhi, la mia roccia, la persona che mi fa più felice e allo stesso tempo più inca**﻿are. L'uomo più bello e sexy del pianeta che tengo tutto per me".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giulia de lellis compleanno tony effe de lellis figlia priscilla
Vedi anche
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza