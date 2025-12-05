circle x black
Grande Fratello

Chi si avvicina al trionfo? Il pronostico degli esperti Sisal

Grande Fratello
05 dicembre 2025 | 14.15
Redazione Adnkronos
Con l’avvicinarsi della finale del Grande Fratello, nella casa la tensione è palpabile: nella puntata della semifinale a giocarsi il tutto e per tutto saranno Rasha Younes, Francesca Carrara, Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio. In attesa di sapere chi fra loro ha più chance di arrivare in finale, scopriamo chi è il favorito per la vittoria della diciannovesima edizione del reality. Secondo gli esperti di Sisal, Anita a 2,50, si posiziona come la principale candidata alla vittoria finale. Ma attenzione, perché seppur la piercer sia amatissima dal pubblico, in casa ha un’accesa rivale: Giulia, che la insegue a 2,75. Sul terzo gradino del podio si piazza Jonas a 3,00, determinatissimo nel portare a casa il titolo di finalista a tutti gli effetti.

Più distanti dal traguardo Donatella (6,00), Omer (9,00), Rasha, inquilina offerta a 12 e Domenico D’Alterio dato a 25. Quasi impossibili invece le probabilità di vedere Grazia Kendi ricordata come la vincitrice di questa edizione. La possibilità pagherebbe infatti 50 volte la posta.

