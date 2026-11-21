Quasi 4 miliardi di dollari tra preordini e primo giorno di vendita per il nuovo titolo Rockstar Games. Numeri da capogiro che superano i precedenti record di cinema, musica e videogiochi.

Altro che lancio. Quello di 'Grand Theft Auto VI' assomiglia più a un terremoto. Il nuovo capitolo della saga firmata Rockstar Games ha registrato 3,79 miliardi di dollari tra preordini e vendite del primo giorno, un risultato che, secondo la società madre Take-Two Interactive, rappresenta un record assoluto per qualsiasi forma di intrattenimento.

Per capire la portata del fenomeno basta un confronto: il film con il maggiore incasso mondiale dell'anno, 'Spider-Man: Brand New Day', si è fermato finora a 2,52 miliardi di dollari al box office globale. Persino 'The Odyssey' di Christopher Nolan ha superato di poco quota 1,8 miliardi. GTA VI, invece, è riuscito a fare di più in sole ventiquattro ore.

Non solo. Con il solo incasso del day one, il videogioco ha già superato il totale raccolto da 'Avengers: Endgame', che con 2,9 miliardi di dollari resta uno dei maggiori successi cinematografici di sempre. Un dato che rende evidente come il confine tra industria videoludica e Hollywood sia ormai definitivamente saltato.

GTA VI è il frutto di oltre dieci anni di sviluppo e di un investimento stimato in circa 1,5 miliardi di dollari, una cifra che ne fa una delle produzioni più costose mai realizzate nel settore dell'intrattenimento.

Disponibile da giovedì su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre che tramite cloud gaming per Xbox One, il gioco viene venduto a 80 dollari nella versione standard e a 100 nella Ultimate Edition. I preordini erano stati aperti lo scorso 25 giugno e milioni di giocatori aspettavano da tredici anni il ritorno della serie.

Ambientato nello stato immaginario di Leonida, GTA VI segue le vicende di Jason e Lucia, coppia criminale destinata a diventare una delle più celebri della storia recente dei videogiochi. Per completare la sola trama principale servono circa 80 ore di gioco, un'avventura mastodontica che ha già conquistato critica e pubblico.

Anche i giudizi sembrano confermare l'entusiasmo. Secondo quanto riportato da 'Variety', il titolo ha raggiunto un punteggio di 99 su Metacritic, entrando tra i videogiochi più apprezzati di sempre, e ha già ottenuto una candidatura come Game of the Year ai prossimi Game Awards.

"Con immensa gratitudine entriamo in un nuovo capitolo della storia di Rockstar Games con l'uscita di 'Grand Theft Auto VI'", ha dichiarato il fondatore e presidente di Rockstar, Sam Houser. "Siamo incredibilmente onorati dalla risposta dei giocatori di tutto il mondo e non potremmo essere più felici di condividere questo momento con loro", ha aggiunto, comprensibilmente soddisfatto. A questo punto la domanda non è più se GTA VI sarà un successo. La domanda è fin dove riuscirà ad arrivare.