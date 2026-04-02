I Verdena tornano sui social senza Sammarelli: "Coloriamo i mostri"

A più di cinque mesi dall’addio di Roberta Sammarelli, i Verdena tornano a farsi vivi. Su Instagram è apparsa una nuova immagine in bianco e nero che ritrae soltanto i fratelli Alberto e Luca Ferrari accompagnata da una didascalia misteriosa: “Coloriamo i mostri”. Un indizio minimo ma sufficiente per riaccendere immediatamente l’attenzione attorno alla band bergamasca. Al pos i fan hanno risposto entusiasti, lasciando commenti che riassumono bene il legame ancora vivo con il gruppo: “Coloriamo un nuovo album” scrive qualcuno, “So che state partorendo una follia, sono pronto” gli fa eco un altro. Parole ironiche e affettuose, che restituiscono il clima di trepidazione per un possibile ritorno discografico, a distanza di quattro anni dall’ultimo lavoro, ‘Volevo magia’ del 2022.

Il post arriva dopo un passaggio importante nella storia del gruppo. Nell’ottobre scorso Sammarelli (entrata successivamente del progetto Si! Boom! Voilà!) aveva annunciato il suo addio con un lungo messaggio, spiegando come la decisione fosse maturata già alla fine del tour del 2023. Una scelta sofferta ma necessaria, dopo un percorso iniziato quando aveva appena sedici anni e durato quasi tre decenni.

Anche i fratelli Ferrari avevano confermato la separazione, parlando apertamente della volontà di proseguire su strade diverse ma lasciando intravedere fin da subito un futuro ancora in movimento. Se davvero i Verdena stanno preparando qualcosa, il prossimo passo naturale potrebbe essere il palco, il luogo dove capire davvero che forma avranno questi ‘mostri’ da colorare. Un possibile ritorno live che, a giudicare dalle prime reazioni, il pubblico è già pronto ad accogliere a braccia aperte.