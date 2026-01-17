circle x black
Cerca nel sito
 

Iglesias, la mossa dopo le accuse di molestie: ingaggiato l'avvocato di Ronaldo e vip

Scelto José Antonio Choclán, uno dei legali più noti in Spagna, per affrontare le accuse di aggressione sessuale mosse nei suoi confronti da due ex collaboratrici

Julio Iglesias - fotogramma/ipa
Julio Iglesias - fotogramma/ipa
17 gennaio 2026 | 19.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Julio Iglesias ha scelto José Antonio Choclán, uno degli avvocati più noti in Spagna, per affrontare le accuse di aggressione sessuale mosse nei suoi confronti da due ex collaboratrici. Choclán, con studio a Madrid, vanta un portfolio di clienti di altissimo profilo.

Tra i casi più noti figurano la difesa del calciatore Cristiano Ronaldo nel processo per frode fiscale, i calciatori Gabi Fernández e Ángel Lafita nel giudizio per la presunta combine della partita Levante-Zaragoza del 2011, l'imprenditrice Corinna Larsen, definita "amica speciale" del re emerito Juan Carlos I, la politica Rita Barberá in un processo per riciclaggio presso la Corte Suprema. Attualmente il legale rappresenta anche Víctor de Aldama, coinvolto nel caso Koldo per presunto incasso di commissioni illecite in contratti pubblici di mascherine anti-Covid e per una presunta frode milionaria nel settore degli idrocarburi.

L'accusa

L'avvocato José Antonio Choclán seguirà ora il caso di Iglesias, denunciato lo scorso 5 gennaio da due donne, rappresentate dall'organizzazione Women's Link, per presunti episodi di molestie e aggressione sessuale avvenuti nel 2021 nelle residenze del cantante in Repubblica Dominicana, Bahamas e Spagna. Una delle denunciatrici era impiegata domestica, l'altra fisioterapista. Poiché si tratta di un'indagine ancora segreta della Procura della Audiencia Nacional, non ancora formalizzata davanti ai giudici, Choclán non può al momento partecipare attivamente alle procedure.

Julio Iglesias ha reagito con fermezza alle accuse di abusi con un messaggio pubblicato sul suo account Instagram. "Nego di aver abusato, costretto o mancato di rispetto a qualsiasi donna. Queste accuse sono assolutamente false e mi rattristano profondamente", ha scritto la star spagnola. "Con profondo rammarico, rispondo alle accuse mosse da due persone che in passato lavoravano nella mia casa. Queste accuse sono assolutamente false e mi causano grande tristezza. Non ho mai sperimentato tanta cattiveria, ma ho ancora la forza di far sapere alla gente tutta la verità e di difendere la mia dignità da un'offesa così grave. Non posso dimenticare le tante persone care che mi hanno inviato messaggi di amore e lealtà; ho trovato grande conforto in loro". (di Paolo Martini)

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Julio Iglesias accuse di aggressione sessuale José Antonio Choclán avvocato Cristiano Ronaldo
Vedi anche
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza