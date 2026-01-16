circle x black
Julio Iglesias: "Contro di me accuse totalmente false, mai abusato di una donna"

Il post sui Instagram: "Ho ancora la forza di far sapere alla gente tutta la verità e di difendere la mia dignità da un'offesa così grave"

Julio Iglesias - (Ipa)
16 gennaio 2026 | 08.31
Redazione Adnkronos
Julio Iglesias reagisce con fermezza alle accuse di abusi mosse nei suoi confronti da due ex dipendenti. Il celebre cantante spagnolo, oggi 82enne, in un messaggio pubblicato sul suo account Instagram, le bolla come false. "Nego di aver abusato, costretto o mancato di rispetto a qualsiasi donna. Queste accuse sono assolutamente false e mi rattristano profondamente", scrive la star spagnola dopo che due donne, una collaboratrice domestica e una fisioterapista, hanno affermato di aver subito abusi sessuali e altri tipi di vessazioni mentre lavoravano nelle proprietà di Iglesias nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas nel 2021. Un caso che ha rapidamente conquistato le prime pagine dei giornali.

Nel post, firmato di suo pugno, Iglesias afferma: "Con profondo rammarico, rispondo alle accuse mosse da due persone che in passato lavoravano nella mia casa. Nego di aver mai abusato, costretto o mancato di rispetto a nessuna donna. Queste accuse sono assolutamente false e mi causano grande tristezza. Non ho mai sperimentato tanta cattiveria, ma ho ancora la forza di far sapere alla gente tutta la verità e di difendere la mia dignità da un'offesa così grave. Non posso dimenticare le tante persone care che mi hanno inviato messaggi di amore e lealtà; ho trovato grande conforto in loro", conclude il messaggio del cantante.

