"Non potevamo far giocare Gabriele da solo. Presto saremo in 4". Con queste parole Ignazio Boschetto de Il Volo ha annunciato sul proprio profilo Instagram che diventerà papà per la seconda volta, dopo la nascita del primogenito Gabriele.

La moglie, Michelle Bertolini, ex tennista e Miss Venezuela, è incinta e insieme hanno postato alcune immagini che li ritraggono felici insieme al loro bambino per annunciare la notizia. Boschetto, 32 anni, nato e cresciuto a Marsala, in Sicilia, e Michelle si sono sposati il 12 settembre 2024, con rito civile a San Lazzaro di Savena, vicino Bologna, alla presenza di parenti e pochi amici più stretti, tra cui Piero Barone e Gianluca Ginoble, gli altri due componenti del trio de Il Volo. Nel settembre 2025 è nato Gabriele.