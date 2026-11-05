circle x black
Cerca nel sito
 

Ignazio Boschetto papà bis, la moglie del cantante de Il Volo è incinta del secondo figlio: "Presto saremo in 4"

Il cantante in un post su Instagram insieme alla moglie: "Non potevamo far giocare Gabriele da solo"

Ignazio Boschetto papà bis, la moglie del cantante de Il Volo è incinta del secondo figlio:
Segui Adnkronos su Google
05 novembre 2026 | 19.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non potevamo far giocare Gabriele da solo. Presto saremo in 4". Con queste parole Ignazio Boschetto de Il Volo ha annunciato sul proprio profilo Instagram che diventerà papà per la seconda volta, dopo la nascita del primogenito Gabriele.

La moglie, Michelle Bertolini, ex tennista e Miss Venezuela, è incinta e insieme hanno postato alcune immagini che li ritraggono felici insieme al loro bambino per annunciare la notizia. Boschetto, 32 anni, nato e cresciuto a Marsala, in Sicilia, e Michelle si sono sposati il 12 settembre 2024, con rito civile a San Lazzaro di Savena, vicino Bologna, alla presenza di parenti e pochi amici più stretti, tra cui Piero Barone e Gianluca Ginoble, gli altri due componenti del trio de Il Volo. Nel settembre 2025 è nato Gabriele.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Omicidio di Villa Pamphili, il legale di parte civile: "Ergastolo Kaufmann è piccolo conforto" - video
Sciopero nazionale, la Francia chiede di aumentare gli stipendi - Videonews
Report, Piervincenzi: "Ranucci? Non l'abbiamo sentito, ci aspettiamo un in bocca al lupo" - Video
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
A Ecomondo il cassonetto 'intelligente' che pesa e certifica i rifiuti - Video
Cateno De Luca: "Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra" - Video
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza