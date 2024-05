Il nuovo album di Capo Plaza, 'racconto in musica le 'Ferite' della vita'

Un nuovo album che narra crescita, sfide e ferite della vita. Capo Plaza, il rapper salernitano, torna a sorprendere i suoi fan con il lancio del suo nuovo album “Ferite”, svelando un nuovo capitolo della sua vita. A tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro “Plaza”, e a sei anni dal debutto con “20”, il rapper, a 26 anni, si distacca dalla giovinezza del suo precedente disco per esplorare una maturità sia musicale che personale. "Questo album rappresenta un nuovo capitolo della mia vita: c'è molta più maturità, sia a livello musicale che personale", afferma il rapper che in un'intervista all'Adnkronos spiega la scelta del titolo dell'album: "Le ferite si tramutano in cicatrici e quelle restano addosso sulla nostra pelle per sempre. Buone o brutte che siano con queste cicatrici dobbiamo convivere e superarle, per riuscire a godere anche delle cose belle della vita".

Le cicatrici, dunque, diventano metafora delle lezioni apprese e degli ostacoli superati e Plaza si apre sulle ferite comuni che tutti condividiamo: dai sogni inseguiti alle delusioni amorose, alle amicizie tradite. "Racconto i pro e contro della vita che ogni giorno ce ne riserva una. Dobbiamo stare sempre all'erta, soprattutto in questa società che cambia molto in fretta, dove si sale e si scende un minuto dopo".

L’attesa di tre anni dall’ultimo lavoro discografico non è stata vana. Plaza ha utilizzato questo tempo per maturare ulteriormente, per vivere nuove esperienze e raccogliere idee e pensieri che ora confluiscono in ‘Ferite’. L’album è un mosaico di generi che spaziano dalla trap all’urban e al pop, con brani che riflettono le sue origini e al contempo aprono le porte a collaborazioni inedite con Anna, Annalisa, Artie5ive, Lazza, Mahmood, Tedua e Tony BoyT. "Mi sono semplicemente lasciato trasportare da quello che volevo fare musicalmente", commenta, spiegando che per un artista "il bello è poter essere vario e penso che questo disco lo sia".

La produzione dell’album vede il contributo di Ava, che cura la maggior parte dei brani, affiancato da talenti come Michelangelo, Merk&Kremont e Night Skinny. Il risultato è una playlist che racconta la crescita personale di Luca, alias Capo Plaza, che si confronta con la realtà, le delusioni e i propri demoni interni. Nonostante le sfide, l’album trasmette un messaggio di resilienza e la volontà di non arrendersi mai, di lottare per raggiungere nuove vette.

Innovativo anche nel modo di presentare la sua musica, Capo Plaza ha realizzato un evento senza precedenti nella storia di Fortnite, creando non solo un concerto virtuale ma anche un’isola personalizzata che ha permesso ai giocatori di immergersi nelle nuove tracce dell’album. La “Plaza Island” è diventata rapidamente una delle mappe più popolari e giocate a livello mondiale, con oltre 25.000 partite create il primo giorno. Il rapper si prepara anche per il suo primo grande concerto al forum di Assago. La data è prevista l’1 febbraio 2025 dopo una serie di concerti estivi. "Il Forum mi emoziona. Sarà sicuramente il concerto più importante della mia vita". Il prossimo step "spero che sia Salerno, nella mia città: il progetto c'è e speriamo si realizzi".

Quanto alle polemiche che spesso investono i testi e il mondo del rap, Plaza risponde: "Io dico sempre che il mondo è bello perché è vario ma bisogna avere la chiave di lettura giusta per leggere un libro. Le critiche fanno parte del processo ma sono contento dei progressi che abbiamo fatto. Il rap, in 8-10 anni ha fatto grandi passi in avanti" arrivando anche a Sanremo. "Io al festival? Musicalmente adesso non è il momento ma non lo escludo. Forse tra 3-4 anni. Mai dire mai", conclude il rapper.

(di Loredana Errico)