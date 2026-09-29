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Il 'triangolo rock' di George Harrison, Eric Clapton e Pattie Boyd raccontato in un libro

Nel nuovo lavoro di Riccardo Russino in libreria dal 30 settembre, amicizia, tradimenti e amore diventano storia del rock

Il 'triangolo rock' di George Harrison, Eric Clapton e Pattie Boyd raccontato in un libro
29 settembre 2026 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una storia d’amore, un’amicizia messa alla prova e alcune delle canzoni più celebri della storia del rock. È il triangolo tra Pattie Boyd, George Harrison ed Eric Clapton, al centro di 'Il triangolo rock', il libro del giornalista Riccardo Russino che riporta alla luce una delle vicende più raccontate della Swinging London. Tutto comincia negli anni Sessanta. Pattie Boyd, giovane modella, incontra George Harrison sul set di A Hard Day’s Night, il primo film dei Beatles. I due si sposano e Pattie entra così nel cuore della Beatlemania. Ma la storia prende una svolta quando Eric Clapton, grande amico di Harrison, si innamora di lei. Quello che potrebbe essere l’inizio della fine di un’amicizia diventa invece una vicenda più complessa, fatta di passioni, tradimenti, eccessi e contraddizioni, nella quale il legame tra i due musicisti riesce a sopravvivere. È proprio l’amicizia tra Harrison e Clapton uno dei punti centrali del libro. A raccontarla c’è anche un episodio destinato a diventare leggenda: Harrison invita Clapton a suonare l’assolo di While My Guitar Gently Weeps.

La chitarra dell’amico entra così in una delle registrazioni più celebri dei Beatles, in un momento che fotografa il particolare rapporto tra i due. Il legame continuerà negli anni, nonostante le tensioni e le vicende personali, fino alla morte di Harrison nel 2001. Un anno più tardi Clapton organizzerà il Concert for George, il grande tributo dedicato all’amico. Al centro della storia resta Pattie Boyd, figura capace di attraversare musica, moda e costume. La sua presenza è legata anche ad alcune canzoni entrate nell’immaginario collettivo: Something dei Beatles e, per Clapton, Layla e Wonderful Tonight. Attraverso la sua biografia, Russino racconta anche la trasformazione della società britannica, la moda e la crescente ricerca di indipendenza femminile.

Il libro si spinge oltre il celebre triangolo sentimentale. Una sezione, 'Extra Texture', approfondisce luoghi e momenti meno conosciuti della storia di Harrison e Clapton, da Friar Park alle collaborazioni in studio e sul palco. La ricostruzione si basa su autobiografie, interviste e testimonianze, oltre che su due interviste realizzate dallo stesso Russino con Pattie Boyd. Pubblicato da Il Castello nella collana Chinaski e disponibile dal 30 settembre, Il triangolo rock racconta così una storia privata diventata, nel tempo, parte della storia del rock.

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Tag
rock triangolo rock amicizia tradimenti amore
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