Ilary Blasi e Bastian Muller, matrimonio in vista? L'anello 'sospetto'

La conduttrice potrebbe essere pronta al fatidico 'sì'

Ilary Blasi e Bastian Muller - fotogramma/ipa
Ilary Blasi e Bastian Muller - fotogramma/ipa
30 dicembre 2025 | 17.48
Redazione Adnkronos
Ilary Blasi potrebbe essere pronta al fatidico 'sì'. La conduttrice, infatti, potrebbe compiere nuovamente il grande passo al fianco di Bastian Muller. A far nascere il dubbio su un matrimonio in programma è stata una foto pubblicata su Instagram dalla stessa Blasi, durante le vacanze sulle Dolomiti.

Negli scatti condivisi, un dettaglio non è passato inosservato: un vistoso anello sull’anulare sinistro, classico ed elegante, con una pietra brillante al centro. Un gioiello che ricorda un anello di fidanzamento e che alimenta le ipotesi su un possibile matrimonio, magari nel 2026. Tuttavia, al momento sono solo indiscrezioni: la coppia non ha confermato o smentito la notizia e si gode alcuni giorni di relax tra le montagne innevate.

La storia tra Ilary Blasi e Bastian Mulle è iniziata tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, dopo la separazione della conduttrice da Francesco Totti. I due si sono conosciuti in aeroporto a New York, descritto da lei come un "colpo di fulmine".

