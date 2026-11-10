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'Italia per due', torna il travel show condotto da Caressa-Parodi: dove e quando andrà in onda

I due insieme gireranno l’Italia, raggiungendo diverse città, paesi, pianure e montagne

Fabio Caressa e Benedetta Parodi - Italia per Due
Fabio Caressa e Benedetta Parodi - Italia per Due
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10 novembre 2026 | 16.21
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Al via 'Italia per due - Consigli disordinati di viaggio', il travel show in puro stile on the road, prodotto da Banijay Italia, in onda dal 16 novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30, in prima tv assoluta su TV8, e prossimamente su Sky e Now. Alla conduzione, la coppia Benedetta Parodi e Fabio Caressa, che insieme gireranno l’Italia, raggiungendo diverse città, paesi, pianure e montagne. In ogni località incontreranno tre local speciali e appassionati, che quel territorio lo conoscono, lo amano e lo vivono quotidianamente, e che faranno vivere loro tre esperienze diverse e uniche. Benedetta e Fabio si metteranno alla prova nelle attività più disparate, da quelle più adrenaliniche, a quelle più legate a usi e costumi del territorio, e a quelle legate al food, e attraverso il loro voto decreteranno chi tra i local ha proposto quella davvero imperdibile, e meritevole di vincere. Per raggiungere i local, attraverseranno lo stivale a bordo di un'automobile, che diventerà teatro di ciò che normalmente avviene tra moglie e marito, tra complicità, battibecchi e imprevisti.

Venti puntate, venti destinazioni, da nord a sud, dall’arco alpino al tacco dello stivale: Milano, Firenze, Bergamo, Genova, Bologna, Roma, Castelli romani, Torino, Langhe, Valtellina, Como, Bari, Matera, Palermo, Trapani, Perugia, Napoli, Calabria, Trento e Reggio Emilia. Località che abbiamo studiato in geografia, dai nomi familiari, che scopriremo però in un modo tutto nuovo. In ciascuna di queste località, infatti, Benedetta e Fabio ci porteranno con sé per farci vivere attraverso lo schermo tre esperienze tra le più disparate, fuori dai percorsi turistici. Al termine delle attività, Benedetta e Fabio si rimetteranno in marcia alla volta della tappa successiva, e approfitteranno del viaggio in macchina per commentare le esperienze appena vissute: cosa li ha colpiti, cosa li ha divertiti, le eventuali difficoltà incontrate, cosa non è piaciuto loro e cosa invece li ha entusiasmati, e cosa pensano dei local che li hanno guidati. E a quel punto, sarà il momento per loro di decidere a chi assegnare la vittoria, e fargli vincere un viaggio messo in palio da Boscolo. Chiuderanno la puntata chiedendosi dove li porterà la prossima sfida, e cosa scopriranno di nuovo e insolito arrivati a destinazione.

Il programma sarà anche un’occasione per appuntarsi i consigli di Benedetta e Fabio, una insolita guida di viaggio, con i numeri e gli indirizzi utili per replicare le loro esperienze più belle, e alla portata di tutti. Il programma è a cura di Luca Danesi, scritto da Alessandro Saitta, Barbara Rempi, Leonardo Diana e Andrea Pettinari. La regia è di Alberto Di Paola e Enea Sansaro.

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