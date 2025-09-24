circle x black
A Italia's Got Talent un cane che riconosce la voce di Damiano David - Video

Il cantante commenta sui social: "Questo vale più della nomination ai Grammy onestamente"

24 settembre 2025 | 18.17
Redazione Adnkronos
Il cane Calimero ha un talento talmente singolare da aver catturato anche l'attenzione del cantante dei Måneskin Damiano David: la sua esibizione è stata senza dubbio uno dei momenti più esilaranti di questa edizione di 'Italia's Got Talent'.

A partecipare allo show disponibile su Disney+ è stata Alessandra, insegnante di spagnolo originaria di Catania, che ha voluto mostrare ai quattro giudici l'abilità del suo amico a quattro zampe, adottato dieci anni fa, quando era solamente un cucciolo abbandonato in un canile. Ogni volta che sente la voce di Damiano David dei Måneskin, Calimero si mette a ululare, come se cantasse. Al contrario, rimane in silenzio di fronte a imitazioni o cover interpretate da altri artisti: una prova del suo sincero attaccamento alla voce del cantante, esattamente come la sua padrona.

Una parte dell'esibizione è stata pubblicata sui canali social di Italia's Got Talent. Damiano David ha quindi visto il talento di Calimero e ha voluto commentare: "Questo vale più della nomination ai Grammy onestamente". Ora i fan sognano che cane e cantante si incontrino per 'duettare' insieme. Mai dire mai.

italia's got talent 2025 damiano david italia's got talent cali italia's got talent cane
