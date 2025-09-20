L'attore si è detto pronto a risarcire i danni e ha assunto un addestratore per prevenire altri incidenti

Johnny Depp di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta per il suo cane, un Bullmastiff di nome Bourbon, che ha sbranato due pecore di un contadino nell'East Sussex (nel sud dell'Inghilterra), secondo quanto riportato da 'The Sun'. Al momento dell'accaduto, il cane - adottato di recente - era sotto la responsabilità di un membro dello staff dell'attore. Depp si è detto sconvolto per l'accaduto e pronto a risarcire i danni. Inoltre, ha assunto un addestratore per prevenire altri incidenti.

Non è la prima volta che gli animali della star di 'Pirati dei Caraibi' finiscono sui giornali. Nel 2015 i suoi due Yorkshire Terrier sono stati cacciati dall'Australia perché introdotti nel Paese senza la documentazione richiesta. Le autorità australiane avevano dato a Depp 72 ore per portare via i cani, altrimenti sarebbero stati soppressi.