circle x black
Cerca nel sito
 

Johnny Depp, è polemica: il suo cane ha sbranato due pecore

L'attore si è detto pronto a risarcire i danni e ha assunto un addestratore per prevenire altri incidenti

Johnny Depp (Fotogramma/Ipa)
Johnny Depp (Fotogramma/Ipa)
20 settembre 2025 | 14.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Johnny Depp di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta per il suo cane, un Bullmastiff di nome Bourbon, che ha sbranato due pecore di un contadino nell'East Sussex (nel sud dell'Inghilterra), secondo quanto riportato da 'The Sun'. Al momento dell'accaduto, il cane - adottato di recente - era sotto la responsabilità di un membro dello staff dell'attore. Depp si è detto sconvolto per l'accaduto e pronto a risarcire i danni. Inoltre, ha assunto un addestratore per prevenire altri incidenti.

Non è la prima volta che gli animali della star di 'Pirati dei Caraibi' finiscono sui giornali. Nel 2015 i suoi due Yorkshire Terrier sono stati cacciati dall'Australia perché introdotti nel Paese senza la documentazione richiesta. Le autorità australiane avevano dato a Depp 72 ore per portare via i cani, altrimenti sarebbero stati soppressi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
johnny depp oggi johnny depp film johnny depp cani johnny depp ultime notizie
Vedi anche
Mps-Mediobanca promossa da Giorgetti: "Operazione positiva" - Video
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza