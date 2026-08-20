Joji arriva in Italia, una data a Milano il 3 settembre

Joji, nome d'arte di George Kusunoki Miller, cantautore, produttore discografico e youtuber giapponese, arriva in Italia con un unico appuntamento giovedì 3 settembre prossimo all’Unipol Forum di Milano. I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Diventato famoso grazie al suo canale YouTube TVFilthyFrank, dove proponeva umorismo surreale, nonsense e dark comedy spesso intrecciata con satira sociale, a dicembre 2017 decide di dedicarsi completamente alla musica. Con il nome d’arte Joji, pubblica tre album in studio: 'Ballads 1' (2018), 'Nectar' (2020) e 'Smithereens' (2022).

Il 6 febbraio scorso ha pubblicato 'Piss In The Wind', il suo quarto album in studio, che cerca un equilibrio tra il suo passato e il presente, con testi malinconici e introspettivi e una produzione priva di ornamenti. A soli quattro mesi di distanza, il 6 giugno, ha pubblicato la versione deluxe di 'Piss In The Wind' con all’interno collaborazioni del calibro The Kid Laroi, Anyma, Yeat and Corbin.