circle x black
Cerca nel sito
 

Jovanotti in Basilicata, dal Cucù nei Sassi di Matera al concerto improvvisato nella Rabatana di Tursi

Un viaggio raccontato in tempo reale ai suoi 2,5 milioni di follower, tra reel e post che hanno trasformato un pezzo di Basilicata in un diario di bordo

Jovagiro di Jovanotti - (Ipa)
Jovagiro di Jovanotti - (Ipa)
19 agosto 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Jovagiro di Jovanotti è arrivato in Basilicata per una due giorni senza passerelle, nel suo stile: niente palchi, niente annunci, solo territorio e incontri diretti con la gente. Entrato da Matera, ha attraversato la città pedalando tra i Sassi, visitando il Palombaro, l’antica cisterna sotto la piazza principale, e giocando con il cucù, simbolo della tradizione locale. Poi la discesa verso valle, con tappa a Pisticci, la città bianca, e arrivo a Tursi, patria del poeta Albino Pierro e del quartiere arabo della Rabatana.

Un viaggio raccontato in tempo reale ai suoi 2,5 milioni di follower, tra reel e post che hanno trasformato un pezzo di Basilicata in un diario di bordo: luoghi, volti, storie, senza filtri. Un modo di attraversare l’Italia che è ormai la cifra del Jovagiro: autenticità, curiosità e una bicicletta come ponte con le persone. "Questo pezzo di Italia da pedalare è bellissimo, strade con pochissimo traffico e paesaggi che regalano continui wow wow wow", ha detto Jova sui social.

"Una collaborazione in cui abbiamo creduto per la sua forza e potenza comunicativa e per la sua capacità di intercettare anche il target cicloturistico per cui nelle prossime settimane sigleremo un protocollo con la Federazione", dichiara il direttore generale di Apt, Margherita Sarli. Itinerario in bici dunque, messaggi di sostenibilità, scoperta del territorio e Basilicata cerniera del Sud sono gli elementi del Jovagiro lucano, che si è concluso con un po 'di magia in più: un concerto improvvisato nel quartiere arabo di Tursi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jovagiro Basilicata cicloturismo sostenibilità
Vedi anche
Colombia, Shakira visita l'area colpita dal terremoto e annuncia: "Fondi per costruire nuove scuole"
Angelique Kidjo nella storia, è la prima cantante africana a ricevere una stella a Hollywood - Video
Oltre 100 furti a Malpensa, ecco come le ladre rubavano ai passeggeri in transito - Video
Razzo Space X precipita sulla Luna: le immagini del nuovo cratere creato dall'impatto - Video
Francia, cade con il parapendio su una parete rocciosa: il soccorso incredibile in elicottero
Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente
De Gasperi, Schillaci: "Fra i padri della Repubblica, pose le basi per il Sistema Sanitario Nazionale" - Video
Palio di Siena, vince il Nicchio con il fantino Tittia: esplode la festa
Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico - Video
Spari contro fuggitivo al pronto soccorso di Prato, il filmato: dall'attacco con l'estintore alla fuga in manette
Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza