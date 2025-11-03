Kai Cenat fa tappa in Italia, le nuove foto dello streamer

Su TikTok in tanti nelle scorse settimane hanno pubblicato video di Kai Cenat in Europa. Dalla Svizzera alla Spagna fino all'Italia, ora è lo streamer statunitense a pubblicare qualche scatto dal suo viaggio. Nel carosello condiviso con i suoi fan su Instagram, il primo pubblicato da maggio, si alternano scatti in montagna, nella natura, momenti degli allenamenti in palestra e poi foto a Roma e Milano.

Kai Cenat, uno degli streamer più noti al mondo, si mette in posa davanti a due monumenti simbolo dell'Italia: il Colosseo nella Capitale e il Duomo di Milano.