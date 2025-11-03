circle x black
Cerca nel sito
 

Kai Cenat fa tappa in Italia, le nuove foto dello streamer

Gli scatti davanti al Colosseo e al Duomo di Milano

Kei Cenat - Instagram
Kei Cenat - Instagram
03 novembre 2025 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Su TikTok in tanti nelle scorse settimane hanno pubblicato video di Kai Cenat in Europa. Dalla Svizzera alla Spagna fino all'Italia, ora è lo streamer statunitense a pubblicare qualche scatto dal suo viaggio. Nel carosello condiviso con i suoi fan su Instagram, il primo pubblicato da maggio, si alternano scatti in montagna, nella natura, momenti degli allenamenti in palestra e poi foto a Roma e Milano.

Kai Cenat, uno degli streamer più noti al mondo, si mette in posa davanti a due monumenti simbolo dell'Italia: il Colosseo nella Capitale e il Duomo di Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
kei cenat twitch kei cenat kei cenat italia kei cenat roma
Vedi anche
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza