circle x black
Cerca nel sito
 

Katy Perry a Roma, senza monetine immerge la carta di credito nella Fontana di Trevi

La cantante nella Capitale per un impegno professionale si è concessa una passeggiata nel centro storico

Katy Perry a Roma, senza monetine immerge la carta di credito nella Fontana di Trevi
20 aprile 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A corto di monetine, lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi. È il siparietto che ha visto protagonista la popstar statunitense Katy Perry, in visita a Roma per un concerto privato.Desiderosa di rispettare la tradizione che porta ogni giorno migliaia di turisti a lanciare una moneta in cerca di fortuna, la cantante ha scherzosamente immerso la sua carta di credito nelle acque della celebre fontana. Il gesto, immortalato in un video e postato sui sociale, è diventato subito virale.

CTA

La cantante si trovava nella Capitale per un impegno professionale: nella notte tra il 18 e il 19 aprile si è esibita in un evento aziendale privato presso il centro congressi La Nuvola, all'Eur.

Approfittando della trasferta, si è concessa una passeggiata nel centro storico, passando da Piazza San Pietro e, appunto, dalla Fontana di Trevi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Katy Perry a Roma Katy Perry Katy Perry carta di credito katy perry roma
Vedi anche
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza