A corto di monetine, lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi. È il siparietto che ha visto protagonista la popstar statunitense Katy Perry, in visita a Roma per un concerto privato.Desiderosa di rispettare la tradizione che porta ogni giorno migliaia di turisti a lanciare una moneta in cerca di fortuna, la cantante ha scherzosamente immerso la sua carta di credito nelle acque della celebre fontana. Il gesto, immortalato in un video e postato sui sociale, è diventato subito virale.

La cantante si trovava nella Capitale per un impegno professionale: nella notte tra il 18 e il 19 aprile si è esibita in un evento aziendale privato presso il centro congressi La Nuvola, all'Eur.

A quirky twist on tradition at Trevi Fountain — Katy Perry playfully drops her credit card into the fountain as a “good luck” gesture when she had no coins. Not exactly the classic ritual, but definitely a moment that caught everyone’s attention. pic.twitter.com/ZVEovdvyMA — Sujal Singh (@sujalsingh_x) April 20, 2026

Approfittando della trasferta, si è concessa una passeggiata nel centro storico, passando da Piazza San Pietro e, appunto, dalla Fontana di Trevi.