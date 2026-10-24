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Kim Kardashian tifa Roma: "Sono una grande fan"

Con una dichiarazione d'amore alla Capitale e alla sua squadra, ha conquistato il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma

Kim Kardashian - (Fotogramma)
Kim Kardashian - (Fotogramma)
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24 ottobre 2026 | 21.15
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

"Io supporto l'As Roma, sono una grande fan". Con una dichiarazione d'amore alla Capitale e alla squadra giallorossa, Kim Kardashian ha conquistato il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato in anteprima mondiale la seconda stagione di 'All's Fair' (dal 4 novembre su Disney+). Accolta dall'entusiasmo dei fan e dall'assalto dei fotografi, l'attrice e imprenditrice ha catalizzato l'attenzione all'Auditorium Parco della Musica sfoggiando un audace abito animalier, in perfetto stile Kardashian. A non passare inosservato anche un membro del suo staff che l'ha seguita per tutto il tappeto rosso con un faretto puntato addosso, trasformando ogni passo in una perfetta scena da set.

A presentare la serie anche Kris Jenner - tra i produttori esecutivi della serie - per tutti "Momager": la mamma e manager di Kim e delle sue sorelle Kourtney, Kim, Khloé, Kylie e Kendall: "Amo lavorare con i miei figli, è la mia gioia. La parte migliore della mia giornata è stare con loro. Giriamo un programma ('The Kardashians' disponibile su Disney+, ndr) insieme ogni giorno, quindi è davvero divertente", ha detto Kris Jenner sul tappeto rosso, dove ha raccontato di aver visitato il Colosseo questa mattina.

A portare l'alta moda e l'allure da star nella Capitale anche le co-protagoniste Naomi Watts ("qui a Roma ho mangiato un risotto al tartufo fantastico"), Sarah Paulson ("il superpotere di 'All's Fair'? Le avvocate protagoniste e Kim Kardashian") e Niecy Nash-Betts.

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